В Саратове возбудили дело против забросавших снегом Вечный огонь подростков

Tекст: Валентина Григоренко

По данным ведомства, события происходили на месте братской могилы на Театральной площади Саратова (памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших). Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), передает РИА «Новости».

Как указали в прокуратуре, на данный момент продолжается контроль по установлению обстоятельств по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали снимки, на которых изображены противоправные действия, совершенные, предположительно, несовершеннолетними у Вечного огня в Саратове. На фото видно, как подростки сидят у закиданного снегом Вечного огня, и при этом ведут себя не в рамках общепринятых для нахождения на территории мемориалов норм поведения.

В ноябре мужчина пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы ВОВ на Поклонной горе в Москве.