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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 16:24 • Новости дня

    В парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе

    Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча обвинил власти в газовом кризисе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки газа несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

    «Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром – со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку», – заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1, передает РИА «Новости».

    По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета, что признают даже представители кабмина Молдавии.

    Батрынча напомнил, что Партия социалистов предлагала возобновить переговоры с «Газпромом». При этом он допустил наличие других вариантов, призвав власти перестать скрывать информацию от граждан в сфере энергетики.

    С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком топлива была компания «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат «Газпрому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии.

    Страна запланировала продлить полномочия «дочки» «Газпрома» на поставки топлива.

    В апреле республика израсходовала коммерческие запасы газа.

    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Молдавия начала возводить мост через Днестр для снабжения ВСУ

    Молдавия начала строить мост через Днестр для логистической поддержки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для обеспечения логистической поддержки украинской армии.

    Молдавия начала реализацию проекта будущего международного контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. «Кишинев в ускоренном режиме осуществляет строительство переправы через реку Днестр с целью обеспечения логистической поддержки ВСУ», – заявил Дмитрий Сорокин.

    Он уточнил, что работы планируется завершить к концу 2026 года. Сорокин связал возведение моста с намерением руководства Украины увеличить объемы транзита вооружений и материальных ресурсов через молдавскую территорию, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что общая длина моста составит 276 метров. Проект предусматривает установку 24 металлических опор, каждая из которых будет состоять из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов для обеспечения устойчивости конструкции.

    В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Молдавия постепенно превращается в логистический хаб и фактический тыл для украинской армии. По его данным, на молдавской территории также планируется оборудовать медицинские центры для нужд ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров.

    Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна.

    Украина начала обсуждать с Кишиневом возможность транзита сельскохозяйственной продукции через молдавскую территорию.

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

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    17 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников

    В Молдавии задержали двух украинских пограничников в ходе погони за уклонистом

    В Молдавии задержали преследовавших уклониста украинских пограничников
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавская пограничная полиция задержала двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли государственную границу на реке Днестр, преследуя уклониста.

    Двое украинских пограничников пересекли границу со стороны Украины на моторной лодке (сморите видео в канале Max газеты ВЗГЛЯД).

    Инцидент произошел 15 октября вблизи села Холошница Сорокского района, пишет ТАСС.

    В пресс-службе пограничной полиции Молдавии сообщили, что пограничники проводили «мероприятие по задержанию гражданина Украины». Нарушители доставлены в полицию, заведено уголовное дело.

    С начала спецоперации на Украине правоохранительные органы Молдавии регулярно фиксируют незаконные переходы границы уклонистами, которые обычно сразу просят убежища. После этого большинство из них направляется в страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские пограничники понесли большие потери в Сумской области.

    До этого в Черниговской области убили украинского пограничника, перепутав его с военкомом.

    Также украинские пограничники оказались в окружении под Харьковом.

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    16 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с конца мая превысила 110 долларов, следует из данных торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,63% относительно предыдущего закрытия – до 109,77 доллара за баррель. Перед этим показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% – до 101,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне планов Международного энергетического агентства по высвобождению запасов.

    Reuters сообщало об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США.

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

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    18 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь

    Жители молдавского села спасли переплывавшего Днестр украинца от пограничников

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский психотерапевт Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села за спасение от преследовавших его сотрудников погранслужбы при переправе через реку Днестр.

    Киевлянин Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села Голосница, которые отбили его у украинских силовиков во время переправы через Днестр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Moldova 1.

    «Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники и представители ТЦК пытались меня задержать. Люди заступились за меня и, возможно, спасли мне жизнь», – заявил спасенный.

    Психотерапевт попытался вплавь покинуть страну, чтобы воссоединиться с семьей. В 2025 году власти аннулировали его документы об освобождении от службы. Мужчина страдает тромбозом глубоких вен и безуспешно оспаривал решение военкомата в суде на протяжении восьми месяцев.

    Во время заплыва украинца догнали на моторной лодке двое пограничников. Они ударили пловца, из-за чего тот временно потерял сознание, а затем развернули катер и попытались задеть его гребным винтом. На крики прибежали около 20 сельчан и вытащили пострадавшего на берег.

    Погранполиция Молдавии подтвердила факт незаконного пересечения границы украинской лодкой и завела уголовное дело. При этом представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что катер отнесло к чужому берегу из-за поломки мотора и течения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших украинца пограничников.

    В четверг власти Черногории отказались предоставлять защиту уклонистам.

    В среду на Украине сообщили о задержании почти 10 тыс. пытавшихся покинуть страну мужчин с начала года.

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    18 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива

    Новак: Все больше стран сожалеют об отказе от газа и нефти из России

    Tекст: Антон Антонов

    Все больше политиков и государств признают ошибочным отказ от российского газа, нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Мы видим в последнее время, действительно, все больше и больше политиков, стран заявляют о том, что зря отказались от российского газа или от российской нефти, нефтепродуктов», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По словам Новака, в Москве фиксируют сохраняющийся и даже растущий интерес к российским энергоресурсам, передает РИА «Новости».

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступил Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт захотел продлить для Венгрии исключение из санкций Евросоюза против российской нефти.

    Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

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    18 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Кишинев передал Киеву нарушивших границу украинских пограничников

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Молдавии вернули украинской стороне двух вооруженных пограничников, которые были задержаны за незаконное пересечение границы по реке Днестр в ходе преследования гражданина Украины.

    Власти Молдавии передали украинским властям силовиков, которых ранее задержали за незаконное пересечение границы во время погони за мужчиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию Teleradio-Moldova.

    «Двое украинских пограничников, задержанных ранее на территории Республики Молдова в ходе операции по перехвату гражданина Украины на Днестре, переданы украинским властям на основании двустороннего соглашения о реадмиссии. У обоих при себе было табельное оружие», – сообщили источники в Пограничной полиции республики.

    Прокуратура сочла нецелесообразным применение к нарушителям мер пресечения, однако планирует вызывать их на допросы. Обнаруженное оружие и лодку правоохранители изъяли в рамках расследования уголовного дела. В ведомстве опровергли слухи о принадлежности задержанных к украинским военкоматам, отметив, что это был штатный патруль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спасенный на Днестре гражданин Украины поблагодарил жителей Молдавии за помощь.

    В субботу молдавские правоохранители задержали преследовавших мужчину украинских пограничников.

    В среду украинские силовики заявили о поимке почти 10 тыс. уклонистов с начала года.

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    18 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Джей Ди Вэнс назвал виновника высоких цен на бензин в США

    Вэнс обвинил администрацию Байдена в высоких ценах на бензин

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на встрече с избирателями в Мичигане, что политика администрации Джо Байдена привела к значительному сокращению нефтеперерабатывающих мощностей США и росту стоимости топлива.

    Вице-президент ответил на вопрос жителя Детройта о причинах высоких цен на топливо. Вэнс отметил влияние атак Ирана на коммерческие суда, однако главную ответственность возложил на предыдущую администрацию, передает Fox News.

    «Это, собственно, главная причина высоких цен на бензин, потому что во время президентства Джо Байдена около 20% американских нефтеперерабатывающих мощностей были выведены из эксплуатации», – сказал Вэнс.

    Политик добавил, что команда Дональда Трампа применяет Закон об оборонном производстве для восстановления внутренней инфраструктуры, хотя этот процесс займет время.

    Ведущий CBS News опроверг попытки Вэнса обвинить Байдена, отметив, что Трамп и Вэнс находятся у власти почти два года, в то время как американцы продолжают сталкиваться с высокими ценами на бензин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго США назвало выгодными поставки дизеля из России и передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.

    Вице-премьер России Александр Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США.

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    17 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Новак заявил о зависимости Европы от поставок газа из США

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны, пытаясь диверсифицировать импорт газа, лишились российских объемов, зависят от поставок из США и платят за топливо в четыре раза больше, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Они хотели диверсифицировать свою экономику с точки зрения поставщиков, а попали в зависимость от одной страны», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

    Новак рассказал, что после отказа от российских поставок европейские страны потеряли значительные объемы газа, при этом топливо для них стало дороже примерно в четыре раза, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что биржевые котировки газа в Европе фактически поднялись до уровня около 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, тогда как десять лет назад и даже до пандемии коронавируса они находились в диапазоне 200–250 долларов, нагрузку от этого роста сейчас несут европейские потребители.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    17 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Посол Озеров обвинил Запад в подготовке Молдавии к конфликту с Россией

    Посол Озеров заявил о подготовке Западом Молдавии к конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что западные страны накачивают Молдавию оружием и разжигают русофобию, чтобы подготовить республику к потенциальному конфликту с Москвой.

    Западные государства намеренно создают из Молдавии очередного врага для противостояния с Москвой по примеру Украины, передает ТАСС со ссылкой на RT.

    «Совершенно очевидно, что все это делается по единому лекалу – чтобы вырастить агрессивно антироссийски настроенную часть населения, которую, по расчетам западных покровителей, в конечном счете можно будет бросить в горнило возможного конфликта с Россией», – заявил Озеров.

    По словам дипломата, западные покровители Кишинева инициировали увеличение военного бюджета и численности вооруженных сил республики, а также нарастили сотрудничество страны с НАТО. Кроме того, в Молдавии началась борьба с памятниками и переписывание учебников истории.

    Озеров подчеркнул, что Москва не вынашивает никаких военных планов, в то время как европейские государства открыто ведут подготовку к вооруженному противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла.

    Ранее российские дипломаты в Кишиневе отреагировали на высказывания о европейской безопасности.

    Кроме того, Служба внешней разведки заявила о планах НАТО использовать Молдавию в качестве военного тарана против России.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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    17 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти на мировых рынках может увеличиться еще больше, если в Ормузском проливе сохранится нестабильная ситуация, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы видим, что около 4-6 млн баррелей в сутки рынок сегодня недополучает нефти. Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит. Волатильность высокая. Рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие», – цитирует Новака ТАСС.

    Новак в эфире «Соловьев Live» заявил, что если ситуация не наладится, это «еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов, из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, Соединенные Штаты и европейские страны, уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей».

    Вице-премьер добавил, что возможность использования запасов нефти для стабилизации мирового рынка «фактически исчерпывается».

    По его словам, перекрытие пролива стало серьезным шоком для мировой энергетики и нефтяного рынка. Ранее по этому пути проходило порядка 18-20 млн баррелей в сутки, что составляет около 20% от общего мирового производства и потребления нефти. Мировому нефтяному рынку потребуется от года до полутора лет для полного восстановления в случае открытия пролива, добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ормузском проливе подорвался на мине нефтяной танкер. В пятницу под удар в проливе попал танкер с индийскими моряками. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

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    18 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Власти Молдавии решили призывать на военные сборы мужчин до 55 лет

    Минобороны Молдавии подготовило проект о военных сборах для мужчин до 55 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель министерства обороны Молдавии полковник Вадим Булгару заявил о разработке законопроекта, предполагающего призыв граждан в возрасте до 55 лет на 42-дневные военные сборы для борьбы с уклонистами.

    По словам Булгару, власти рассчитывают пресечь уклонение граждан от срочной службы, которое массово происходит до достижения 27-летнего возраста. Законопроект о запуске в стране четвертой формы военной службы разрабатывается на фоне планов довести военный бюджет Молдавии до 1% ВВП к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал RLive.

    «Мы больше не хотим обманывать самих себя, когда граждане с помощью различных уловок и уклонений перешагивали этот возрастной порог, чтобы не проходить службу», – заявил Булгару.

    Новая инициатива предполагает призыв мужчин до 55 лет в казармы на 42 дня. За это время они пройдут курс изучения видов вооружения, методов ведения боевых действий и способов оказания первой помощи. Сейчас в Молдавии существует три формы военной службы: 12-месячная срочная, трехмесячная сокращенная и служба по контракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца парламент Молдавии утвердил новую структуру армии.

    В мае солдаты армии Молдавии попали в больницу после жестокого избиения сослуживцами.

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    18 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Приднестровье назвали фикцией нейтральный статус Молдавии

    Глава МИД Приднестровья Игнатьев назвал фикцией нейтральный статус Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что закрепленный в конституции нейтральный статус Молдавии превратился в фикцию из-за форсированной милитаризации страны.

    «На сегодня можно с уверенностью утверждать, что нейтральный статус Молдовы, закрепленный в ее конституции, окончательно превратился в фикцию. Соседняя страна, очевидно, проходит процесс форсированной милитаризации с целью включения в общий оборонный контур Запада», – приводит слова Игнатьева РИА «Новости».

    Руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на ежегодное наращивание Кишиневом военных расходов и получение различных образцов вооружений. По его словам, Молдавия интенсифицирует военное сотрудничество со странами ЕС и НАТО, а также получает сотни миллионов евро целевой европейской помощи.

    Кроме того, молдавские власти уже озвучили планы по разворачиванию собственного производства беспилотников и других вооружений, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления.

    В четверг Приднестровье обвинило Кишинев в попытках нанести экономический ущерб.

    В начале месяца российские дипломаты в Молдавии прокомментировали слова представителей ЕС о европейской безопасности.

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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы

    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава Росатома. Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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