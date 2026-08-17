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Румынская церковь потребовала вернуть недвижимость в Молдавии
Бессарабская митрополия рассчитывает вернуть в собственность десятки зданий на молдавской территории или получить за них соответствующую денежную компенсацию.
Румынская православная церковь намерена вернуть имущество, утраченное в Молдавии, передает РИА «Новости».
Глава подчиняющейся Бухаресту Бессарабской митрополии Антоний заявил, что структура претендует на три десятка объектов недвижимости.
«Румынская церковь ранее направляла письма, чтобы вернуть три десятка объекта недвижимости, мы направляли его прежним правительствам, но не получили ответа. Понятно, что все нам не вернут, но пусть вернут хоть одно, а с остальными уже посмотрим, как получить. Как минимум, думаю, мы заслуживаем компенсации», – сказал священнослужитель.
По его мнению, церковь была «депортирована» из страны. Антоний отметил, что Дворец митрополии ранее находился на месте нынешнего здания правительства Молдавии. Он подчеркнул, что Бухарест не претендует на здание кабинета министров.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей страны и Приднестровья. В последние годы переходы священников между юрисдикциями сопровождаются спорами за храмы. С 2022 года в Бессарабскую митрополию перешли около 60 священнослужителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство Молдавии решило вернуть в государственную собственность более 800 исторических православных храмов.
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил румынские власти в прямом финансировании церковного раскола. До этого патриарх Румынии уже требовал от Кишинева возврата недвижимости Румынской православной церкви.