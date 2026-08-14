Испания и Марокко стянули силовиков из-за угрозы штурма Сеуты

Испания и Марокко усилили охрану границы Сеуты из-за угрозы наплыва мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Власти двух стран нарастили присутствие силовиков на фоне опасений очередного миграционного кризиса, передает РИА «Новости».

Поводом послужили сообщения в марокканском сегменте социальных сетей с призывами штурмовать границу 15 августа.

«Марокко и Испания стянули сотрудников, чтобы предотвратить повторение инцидента двухнедельной давности, когда около 72 тыс. мигрантов массово переплыли границу, чтобы попасть в Сеуту», – отмечает испанская радиостанция Cadena SER.

Для сдерживания толпы испанское МВД направило в Сеуту 880 полицейских и 714 бойцов гражданской гвардии. Это почти на 500 человек превышает численность контингента во время прошлого инцидента.

В конце июля анклав уже столкнулся с беспрецедентной волной нелегалов. Как уточнил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, тогда границу пересекли порядка 72 тыс. человек, из которых около 10 тысяч до сих пор остаются в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа участники многотысячного митинга в Сеуте потребовали усилить охрану границы с Марокко.

Перед этим панический наплыв тысяч нелегалов на испанскую территорию спровоцировали слухи из социальных сетей.

Для сдерживания массового притока африканцев власти Испании перебросили в автономный город более 3 тыс. силовиков.