Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Испания и Марокко стянули силовиков из-за угрозы штурма Сеуты
Испания и Марокко усилили охрану границы Сеуты из-за угрозы наплыва мигрантов
Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах из-за распространяющихся призывов к новому массовому прорыву нелегалов в субботу.
Власти двух стран нарастили присутствие силовиков на фоне опасений очередного миграционного кризиса, передает РИА «Новости».
Поводом послужили сообщения в марокканском сегменте социальных сетей с призывами штурмовать границу 15 августа.
«Марокко и Испания стянули сотрудников, чтобы предотвратить повторение инцидента двухнедельной давности, когда около 72 тыс. мигрантов массово переплыли границу, чтобы попасть в Сеуту», – отмечает испанская радиостанция Cadena SER.
Для сдерживания толпы испанское МВД направило в Сеуту 880 полицейских и 714 бойцов гражданской гвардии. Это почти на 500 человек превышает численность контингента во время прошлого инцидента.
В конце июля анклав уже столкнулся с беспрецедентной волной нелегалов. Как уточнил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, тогда границу пересекли порядка 72 тыс. человек, из которых около 10 тысяч до сих пор остаются в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа участники многотысячного митинга в Сеуте потребовали усилить охрану границы с Марокко.
Перед этим панический наплыв тысяч нелегалов на испанскую территорию спровоцировали слухи из социальных сетей.
Для сдерживания массового притока африканцев власти Испании перебросили в автономный город более 3 тыс. силовиков.