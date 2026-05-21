Захарова заявила о планах Киева создать пантеон украинских националистов

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, на территории Украины планируется открыть мемориал, посвященный представителям различных националистических организаций, передает ТАСС.

«Среди них, как вы думаете, кто? Деятели Украинской народной республики, Западно-украинской народной республики, Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России), Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в России) и так далее», – сказала Захарова. Представитель ведомства подчеркнула, что ради этого со всего мира будет собрано нацистское и человеконенавистническое отребье.

Дипломат сыронизировала, что такими темпами украинские власти могут перенести останки Степана Бандеры. Она также посоветовала не забыть про нациста Ярослава Гуньку, которому следует отвести особое место на этой аллее анти-славы.

Кроме того, Захарова сравнила доверившихся Владимиру Зеленскому граждан страны с обманутыми немцами при гитлеровском режиме. Она отметила, что коррумпированная киевская власть с огромным размахом продолжает торговать украинскими землями, недрами и жизнями людей, превзойдя даже путчистов 2014 года.

Весной украинские власти задумались о перезахоронении Степана Бандеры на территории страны.

На днях в Люксембурге эксгумировали прах второго главы ОУН Андрея Мельника для отправки на Украину.

Минюст России еще в 2024 году включил Организацию украинских националистов в перечень нацистских.