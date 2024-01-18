ОУН и ее атрибутика внесены в перечень нацистских организаций

Минюст России внес ОУН и ее атрибутику в перечень нацистских организаций

Tекст: Вера Басилая

В Минюсте уточнили, что к символике ОУН* относится приветствие «Слава Украине» – ответ «героям слава» и утвержденная эмблема в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча, а также организационная эмблема – черный равносторонний треугольник подставкой вверх, следует из документа Минюста, передает ТАСС.

Также говорится, что ОУН и ее атрибутика включены в список организаций, сотрудничающих с группами, организациями, движениями или лицами, отрицающими факты и выводы, установленные приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, вынесенными в период Второй мировой войны.

За пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики фашистских организаций установлена административная ответственность: штраф для граждан – от 1000 до 2000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 4000 рублей, для юридических лиц – штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.