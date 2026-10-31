Мендель: Власти в Киеве пытаются доказать Путину свою состоятельность

Tекст: Вера Басилая

«Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а «великий лидер»?» – приводят «Вести» слова Мендель из интервью на YouTube-канале.

После очередного удара по российским НПЗ, как заметила Мендель, Зеленский уехал в Турцию. При этом она добавила, что простые украинцы не могут покинуть Украину.

Ранее Юлия Мендель сообщила о панике Владимира Зеленского и приказах уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве в 2022 году. Бывший пресс-секретарь назвал Владимира Зеленского трагедией для Украины. Юлия Мендель обвинила главу киевского режима в жестком подавлении инакомыслия на Украине.