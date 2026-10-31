На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.0 комментариев
Главу киевского режима уличили в попытках впечатлить Путина
Мендель: Власти в Киеве пытаются доказать Путину свою состоятельность
Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается доказать свою состоятельность как политика перед президентом России Владимиром Путиным, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
«Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а «великий лидер»?» – приводят «Вести» слова Мендель из интервью на YouTube-канале.
После очередного удара по российским НПЗ, как заметила Мендель, Зеленский уехал в Турцию. При этом она добавила, что простые украинцы не могут покинуть Украину.
Ранее Юлия Мендель сообщила о панике Владимира Зеленского и приказах уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве в 2022 году. Бывший пресс-секретарь назвал Владимира Зеленского трагедией для Украины. Юлия Мендель обвинила главу киевского режима в жестком подавлении инакомыслия на Украине.