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Прилучный подал в суд на продавцов товаров со своим изображением
Актер Павел Прилучный подал шесть судебных исков к индивидуальным предпринимателям с требованием прекратить продажу на маркетплейсах товаров со своим изображением.
Судебные претензии касаются незаконного использования товарного знака «Павел Прилучный» на онлайн-площадках, пишет РИА «Новости».
«Предметом исков является изъятие товаров из оборота, уничтожение контрафактной продукции и требование прекратить незаконное использование изображения актера и товарного знака «Павел Прилучный»», – заявила адвокат артиста Оксана Даниелова.
Сейчас дела находятся на этапе истребования доказательств. Материальные требования к ответчикам будут заявлены после получения судом сведений о продажах и размере вырученных средств. Основной задачей исков названо пресечение недобросовестных действий продавцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин подал иск к мебельной фабрике, интернет-магазину и банку за незаконное использование изображения артистки.
А в июле суд запретил двум индивидуальным предпринимателям продавать маски с изображением Никиты Джигурды.