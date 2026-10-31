Прилучный подал в суд на продавцов товаров со своим изображением

Tекст: Тимур Шайдуллин

Судебные претензии касаются незаконного использования товарного знака «Павел Прилучный» на онлайн-площадках, пишет РИА «Новости».

«Предметом исков является изъятие товаров из оборота, уничтожение контрафактной продукции и требование прекратить незаконное использование изображения актера и товарного знака «Павел Прилучный»», – заявила адвокат артиста Оксана Даниелова.

Сейчас дела находятся на этапе истребования доказательств. Материальные требования к ответчикам будут заявлены после получения судом сведений о продажах и размере вырученных средств. Основной задачей исков названо пресечение недобросовестных действий продавцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин подал иск к мебельной фабрике, интернет-магазину и банку за незаконное использование изображения артистки.

А в июле суд запретил двум индивидуальным предпринимателям продавать маски с изображением Никиты Джигурды.