Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Путин передал «Ленфильм» в собственность Петербурга
Путин передал «Ленфильма» в собственность Петербурга
Владимир Путин подписал указ, который предусматривает переход всех акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в ведение Санкт-Петербурга.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций АО «Киностудия «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга, передает ТАСС. В тексте документа отмечается, что решение принято в целях развития кинопроизводства в России.
В указе говорится: «В целях развития кинопроизводства в Российской Федерации постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга о передаче в собственность г. Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Киностудия «Ленфильм».
Согласно подписанному указу, правительство России должно в шестимесячный срок обеспечить передачу всех акций киностудии в ведение Петербурга.
Ранее компания «Ленфильм» находилась в федеральной собственности и являлась одной из старейших киностудий страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о противоправных действиях в отношении киностудии «Ленфильм».
Арбитражный суд Петербурга отклонил требование компании из Ростова-на-Дону о банкротстве «Ленфильма».
Режиссер Федор Бондарчук в декабре 2024 года покинул пост председателя совета директоров студии, решив сосредоточиться на собственных проектах.