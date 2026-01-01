Впервые в истории трое россиян выиграли в лотерею 1 млрд рублей

Впервые новогодний 1 млрд рублей от «Русского лото» поделили трое россиян

Tекст: Мария Иванова

Три россиянина впервые разделили между собой главный приз в один миллиард рублей в новогоднем 1707-м тираже «Русского лото», передает РИА «Новости». Каждый победитель получил по 333 млн 333 тыс. 333 рубля. Известно, что счастливые билеты были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

Вероятность того, что миллиард достанется одному человеку, оценивалась более чем в 60%. В предыдущих розыгрышах миллиард рублей доставался одному или двум победителям. Чаще всего главный приз вытягивал только один билет – такие случаи фиксировались в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах.

В этом году установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигранных денег: в новогоднем тираже был разыгран 4 млрд 247 млн 63 тыс. 723 рубля. Это максимальная сумма среди всех розыгрышей государственных лотерей в России. В прошлом году общий призовой фонд составлял 3 млрд 650 млн рублей.

Крупные выигрыши также достались другим участникам: игрок из Липецкой области получил 100 млн рублей, а 98 человек из разных регионов выиграли по 1 млн рублей. Всего по итогам тиража выигрышными стали 14 млн 750 тыс. билетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодний розыгрыш лотереи сделал миллионерами 66 жителей России.

В конце прошлого года житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей в государственной лотерее, не угадав ни одного числа.

Между тем профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.



