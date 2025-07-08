«Соллерс» начал выпускать новые минивэны Sollers SP7 в Елабуге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 стартовало на предприятии в Елабуге, передает ТАСС. В сообщении компании уточняется, что технология полного цикла предусматривает сварку, окраску, сборку и постепенное расширение доли локальных компонентов, включая силовой агрегат, электронные системы, кузовные элементы и детали интерьера.

Sollers SP7 позиционируется как универсальное транспортное решение: доступен семиместный минивэн и четырехместное бизнес-купе. Автомобиль оснастили бензиновым мотором мощностью 237 л. с., отвечающим экологическому стандарту Евро-6, а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую комплектацию входят шесть подушек безопасности, современная мультимедийная система, цифровая приборная панель, климат-контроль с раздельными зонами и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, установлен трехместный анатомический диван, трансформирующийся в спальное место.

«Группа «Соллерс» выводит на российский рынок первый минивэн локального производства с бензиновым агрегатом. Производство Sollers SP7 не ограничивается простым циклом, а предусматривает дальнейшую локализацию продукта», – отметил председатель совета директоров компании Адиль Ширинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9. На Ульяновском автозаводе стартовало производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла с использованием новых производственных линий. КамАЗ готов принять на работу сотрудников Ford Sollers, сокращаемых в Набережных Челнах и Елабуге.