Сокращаемым работникам завода Ford предложили новое трудоустройство

КамАЗ готов принять на работу сотрудников Ford Sollers, сокращаемых в Набережных Челнах и Елабуге.

«В настоящий момент уже ведутся переговоры со службами персонала данных заводов, чтобы получить данные по увольняемым работникам, после чего желающим будут сделаны предложения по работе на КамАЗе, исходя из их квалификации и специализации», – сообщили в Ростехе РИА «Новости».

Таким образом, сотрудники, которых уволят с производств в Набережных Челнах и Елабуге, смогут получить работу на ПАО КамАЗ.

Ранее стало известно, что компания Ford перестанет выпускать легковые автомобили в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, поэтому к июлю будут закрыты заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. При этом компания уже назвала сумму, которую выделит на выплаты поставщикам и сотрудникам, попавшим под сокращение.