Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.0 комментариев
Песков: Встреча Путина с новыми членами правительства не требуется
Президент России Владимир Путин не планирует проводить отдельные встречи с новыми членами правительства, поскольку уже постоянно поддерживает с ними контакт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможных встречах с обновленным составом кабмина, Песков заявил: «Пока нет. Кто там новый? Никого там новых нет. Там все те, кто постоянно в контакте с Путиным».
Он также напомнил о словах председателя правительства Михаила Мишустина по поводу работы обновленного кабинета министров, передает ТАСС.
«Вы слышали, что Мишустин сказал – никакого времени на адаптацию. Поэтому здесь эта встреча не требуется», – заключил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Путин ожидает от правительства повышения качества жизни россиян и развития экономики.
В среду депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения пяти новых кандидатов на посты вице-премьеров и министров правительства России.
На прошлой неделе Путин одобрил предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.