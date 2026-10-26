Песков: Встреча Путина с новыми членами правительства не требуется

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о возможных встречах с обновленным составом кабмина, Песков заявил: «Пока нет. Кто там новый? Никого там новых нет. Там все те, кто постоянно в контакте с Путиным».

Он также напомнил о словах председателя правительства Михаила Мишустина по поводу работы обновленного кабинета министров, передает ТАСС.

«Вы слышали, что Мишустин сказал – никакого времени на адаптацию. Поэтому здесь эта встреча не требуется», – заключил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Путин ожидает от правительства повышения качества жизни россиян и развития экономики.

В среду депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения пяти новых кандидатов на посты вице-премьеров и министров правительства России.

На прошлой неделе Путин одобрил предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.