Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

«Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.