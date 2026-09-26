Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Глава МИД Никарагуа Джентске заявил о солидарности с внешней политикой России
Министр иностранных дел Вальдрак Джентске подтвердил нерушимое братство и поддержку внешнеполитического курса Москвы на фоне формирования нового мирового порядка.
По словам Джентске, Никарагуа сохраняет твердую приверженность курсу Москвы на международной арене, передает РИА «Новости».
«Мы сохраняем нерушимое братство, непоколебимую солидарность с внешней политикой России в нынешней ситуации в мире. Россия находится на переднем крае продвижения важной повестки борьбы мира с фашизмом, а также концепции возникновения нового мирового порядка», – подчеркнул Вальдрак Джентске.
Дипломат напомнил об исторических корнях двусторонних отношений, которые зародились в 1980-х годах. В тот период центральноамериканская республика столкнулась с иностранной военной агрессией и получила необходимую поддержку.
На современном этапе государства продолжают активно укреплять связи. Министр добавил, что в основе стратегии обеих стран лежит стремление к миру, который выступает ключевым условием для дальнейшего развития всего человечества.
Президент России Владимир Путин подписал закон о военном сотрудничестве с Никарагуа.
Ранее министры иностранных дел двух стран договорились укреплять двустороннее стратегическое партнерство.
Власти Никарагуа официально признали новые регионы неотъемлемой частью российской территории.