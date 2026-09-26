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В ДТП под Екатеринбургом один человек погиб и один пострадал
Мотоциклист погиб при столкновении с трактором под Екатеринбургом
Мотоциклист разбился насмерть при попытке обгона трактора-погрузчика на трассе в Свердловской области, его пассажирка доставлена в больницу.
Один человек и еще один получил травмы в ДТП с трактором на Урале. Авария произошла на 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги недалеко от города Березовский, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области. Мотоциклист попытался обогнать трактор-погрузчик, который двигался в том же направлении, но маневр завершился столкновением.
«В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте, его пассажирка с различными травмами доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства трагедии. По факту смертельной аварии будет проведено официальное расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на Каширском шоссе Москвы мотоциклист погиб при столкновении с автобусом. В августе на Тверской-Ямской улице в Москве байкер скончался после аварии с каретой скорой помощи.
А в июле в Свердловской области лобовое столкновение двух легковушек унесло жизнь одного человека.