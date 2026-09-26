Министр туризма Мьянмы предложил запуск прямых авиарейсов в Россию

Министр Мьянмы Мьин сообщил о планах запустить прямое авиасообщение с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр по делам гостиниц, туризма и культуры Мьянмы Маун Мьин на полях Петербургского форума объединенных культур сообщил РИА «Новости», что намерен поднять вопрос о прямом авиасообщении с Россией перед руководством своей страны.

«В Мьянме есть две авиакомпании. У одной из них около 10-15 самолетов, дальности полета которых недостаточно для прямого рейса в Москву. Поэтому они могли бы совершать посадку в Новосибирске для дозаправки, а затем продолжать полет в Петербург», – пояснил Маун Мьин.

Кроме того, республика планирует активно развивать культурное сотрудничество с Россией. Стороны намерены обмениваться выставками, проводить совместные археологические исследования и внедрять передовые российские технологии для сохранения музейных экспонатов. Соответствующие меморандумы уже подписаны.

Для глубокого знакомства с местными традициями гостям из России рекомендуют посетить древний город Баган, горное озеро Инле и прибрежные острова.

«Мьянма предлагает самые разные виды отдыха и путешествий: культурный и круизный туризм, приключенческие поездки, паломничество, медитационные практики, пляжный отдых, деловой и гастрономический туризм», – сказал агентству глава министерства.

Маун Мьин подчеркнул, что большинство жителей его страны считают российское правительство надежным партнером и полностью доверяют Москве. Министр рассказал, что ранее около восьми лет работал замглавы МИД Мьянмы и за это время трижды побывал в столице России.

«Эти поездки позволили мне лучше узнать россиян. Мы также проводили консультации между нашими внешнеполитическими ведомствами с участием департамента (МИД РФ – ред.), отвечающего за отношения со странами Востока. Эти встречи позволяли нам обстоятельно обсуждать вопросы сотрудничества и добиваться плодотворных результатов. Поэтому я доверяю вашей стране и вашему народу», – сказал Маун Мьин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти Мьянмы попросили российские авиакомпании о запуске прямых рейсов. Весной прошлого года перелеты между государствами отменили по причине низкой загрузки.

Однако в августе текущего года перевозчик Myanmar International Airways анонсировал возобновление полетной программы из Новосибирска.