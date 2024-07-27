Мьянма попросила российские авиакомпании о запуске прямых рейсов

Эксперты: Россия наращивает защиту в информационной войне

Эксперты объяснили запрет распространения рекламы на запрещенных в России ресурсах

Tекст: Олег Исайченко

Мера, принятая Госдумой, является наиболее логичной в текущих условиях, считает Вадим Виноградов, декан факультета права ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ. «Направлять средства россиян на финансирование запрещенных площадок – неправильная и губительная практика», – подчеркивает он.

«К тому же подобные меры посодействуют и развитию отечественных информационных платформ. Интересный контент никак не пострадает от данного шага. Ничего не стоит перенести уже имеющиеся видео или материалы на российские площадки, выбор которых действительно обширен», – полагает Виноградов.

«Подобный законопроект рано или поздно должен был появиться, ведь его необходимость обусловлена требованиями времени. С одной стороны, блогеров можно понять – они долго развивали профили в запрещенных соцсетях, у них есть наработанная аудитория и контент, который не хочется терять», – сказал Борис Едидин, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР, эксперт РОЦИТ.

«Но в то же время такие площадки распространяют фейки, деструктив, продвигают русофобию и игнорируют законодательство РФ. Сейчас из-за этого блогеры и их рекламодатели фактически финансируют всю эту деятельность. И государство явно не может пренебречь интересами большинства россиян ради сохранения заработка авторов на запрещенных платформах», – указывает собеседник.

«Это не означает, что блогерам не оставляют выбора. В России существуют полноценные альтернативы для всех иностранных площадок, в том числе и запрещенных, и от перехода на них в итоге выиграют все. Функционально они никак не проигрывают. VK, Looky, Yappy, RuTube и другие платформы обеспечивают возможность выбрать как более привычный для себя формат работы с аудиторией, так и попробовать что-то новое», – акцентирует эксперт.

«При этом блогер получает возможность не полагаться лишь на модерацию в попытке защитить свои права, как это сейчас происходит на YouTube, а может решать спор в судебном порядке, где доводы и аргументы каждой стороны будут рассмотрены по закону, а не по прихоти администрации площадки», – добавляет Едидин.

Реклама в запрещенных социальных сетях становится деятельностью, направленной против России, указывает Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. «Даже если автор не связан с политикой, размещение им платных сообщений косвенно поддерживает экстремистскую площадку», – подчеркивает он.

«Кроме того, наличие на таких сервисах русскоязычных деятелей привлекает к ресурсу внимание наших сограждан, которые невольно оказываются в окружении фейковых и деструктивных материалов. Терпеть пособничеству врагу никто не намерен, поэтому инициатива абсолютно точно отражает интересы нашей страны в рамках сложившейся информационной войны», – уверен эксперт.

«Нельзя забывать и про цифровой суверенитет, важность которого, я думаю, уже очевидна для всех. И мы добились определенных успехов в этом направлении, что могут на себе лично проверить блогеры. С VK и RuTube знакомы многие, в дополнение к ним начали появляться и новые площадки вроде Looky и Yappy», – убежден собеседник.

«Функционально они никак не отличаются от западных аналогов, единственное, что мешает их использовать – сила привычки авторов и потребителей контента», – уточняет Малькевич.

Ранее в Госдуме одобрили запрет рекламы на сайтах экстремистских организаций. Согласно законопроекту, распространение платных сообщений больше не допускается на информационных ресурсах иностранных или международных компаний, деятельность которых признана в России нежелательной.

Запрет также распространяется на ресурсы, доступ к которым ограничен по закону РФ. Указывается, что ответственность за нарушение подобных ограничений будут нести рекламодатель и распространитель итогового сообщения.