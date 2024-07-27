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    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

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    27 июля 2024, 09:16 • Новости дня

    Мьянма попросила российские авиакомпании о запуске прямых рейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Министерства туризма Мьянмы Тет Тет Кхайн обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном, выразив уверенность, что это существенно увеличит туристический поток между двумя странами.

    По ее словам, прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой важно для развития туристической отрасли, это позволят существенно увеличить поток российских туристов в Мьянму и открыть новые возможности для сотрудничества между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Также министр отметила, что национальная авиакомпания Мьянмы не располагает самолетами, способными осуществлять дальнемагистральные перелеты, поэтому страна заинтересована в сотрудничестве с российскими авиаперевозчиками, такими как «Аэрофлот» и S7 Airlines.

    Тет Тет Кхайн заверила, что готова оказать все необходимое содействие в организации и обслуживании прямых рейсов из Москвы в Янгон.

    Ранее Мьянма решила начать принимать карты «Мир».

    25 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    @ MFA Russia Source/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для урегулирования украинского конфликта, поэтому готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. Если президент Украины Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Москвой, то у него есть озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения.

    «Советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. Он также добавил, что Россия ни под каким предлогом не согласится на предварительное прекращение огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    26 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На опубликованном ФСБ видео с подозреваемым в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказывает, что согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов.

    В ходе допроса Серебряков заявил, что связался с СБУ еще в феврале 2023 года, он постоянно держал связь с мужчиной, который представился Ильей и один раз встретился с ним в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что от украинской стороны он получил компоненты для сборки взрывчатки и заложил ее под машину.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. После теракта он сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России.

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    25 июля 2024, 14:35 • Новости дня
    В России утвердили курорты федерального значения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительство утвердило перечень курортов, которые отнесут к курортам федерального значения, в списке также значатся лечебно-оздоровительные местности и курортные регионы.

    В список пока включена одна лечебно-оздоровительная местность, находящаяся в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Также в перечень вошли 55 курортов федерального значения, в том числе Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта.

    В списке значатся и Кавказские минеральные воды.

    Ранее в Краснодарском крае решили освободить от уплаты курортного сбора отдыхающих из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

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    26 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Москва пообещала ответить на экспроприацию 1,5 млрд евро от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без ответа экспроприацию в фонды Еврокомиссии (ЕК) для Украины 1,5 млрд евро, полученных от замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие действия являются незаконными, однако они не являются поводом для оперативной реакции, она должна быть продумана, передает ТАСС.

    «Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», – подчеркнул Песков.

    Ранее стало известно, что ЕК отправила на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

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    25 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности на Украине

    Подполье: ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности в Киевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по складам в Киевской области, где хранят ракеты большой дальности, а также, предварительно, снаряды с обедненным ураном, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был зафиксирован в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации, он используется ВСУ для хранения ракет большой дальности и, вероятно, боеприпасов с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    Также российские военные ударили по аэродрому в Борисполе, дислокации ПВО и составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу.

    Лебедев отметил, что накануне в Борисполе садился Ил-76, в этой связи удары могли быть связаны с доставленным им грузом.

    Кроме того, ночью были нанесены удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ и складов с ракетами.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине.

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    25 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия

    Политолог Шаповалов: Восстановление и развитие четырех новых регионов стало задачей общенационального масштаба

    Эксперт: Россия развернула в Донбассе стройку столетия
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вхождение в состав России четырех новых регионов сплотило все население страны. В процессе восстановления Донбасса и Новороссии принимают участие все группы общества: органы власти, представители бизнеса, простые граждане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.

    «Задача восстановления и развития новых регионов стала приоритетной для правительства нашей страны. Владимир Путин лично контролирует данный процесс и регулярно проводит встречи с представителями ведомств, тесно вовлеченных в эту масштабную стройку. Думаю, не ошибусь, если скажу, что она уже стала делом общенационального масштаба», – сказал политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Поддержку четырем новым субъектам оказывают все регионы нашей огромной страны. Исторический выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отозвался в сердцах наших граждан. Именно сейчас мы ощущаем максимальное сплочение общества», – отмечает он.

    «В стороне не остался и бизнес. Государственные корпорации, представители малого и среднего предпринимательства – все они пытаются внести свою лепту в дело восстановления новых территорий. Отрадно, что в этом процессе им помогают и органы федеральной власти. Мы готовы идти к достижению поставленных целей развития, невзирая на имеющиеся сложности», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее нельзя не сказать и о трудностях, сопровождающих эту, без преувеличения, стройку столетия. Субъекты, вошедшие в состав России в 2022 году, долгое время находились под контролем Украины. Годы под властью Киева сопровождались хроническим недофинансированием», – подчеркивает эксперт.

    «При этом с 2014 года эти места подвергались варварским обстрелам. К сожалению, и сейчас офис Зеленского пытается наносить этим территориям максимальный ущерб, препятствуя развитию инфраструктуры и экономики в целом. Однако козни противника не могут остановить Россию», – добавляет он.

    «Жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. День за днем местные города прирастают новым жилым фондом. Реализуются и амбициозные проекты, например, создание Азовского кольца. Донбасс и Новороссия сделали свой выбор, и мы не можем их подвести. Наши усилия направлены на то, чтобы люди, находящиеся здесь, могли с уверенностью смотреть в завтрашний день», – заключил Шаповалов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что приоритетной задачей в работе с данными регионами остаются вопросы безопасности, однако не менее важно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.

    Таким образом, к 2030 году поставлена цель, чтобы новые регионы  достигли «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Путин напомнил, что в 2023 году из всех источников на достижение данной задачи было выделено 1,26 трлн рублей. Он подчеркнул, что «солидные цифры» также запланированы до 2025 и 2030 годов.

    По словам главы государства, с 2022 года были выполнены работы более чем на 19 тыс. различных объектах. Так, уже к настоящему моменту построено 62 многоквартирных дома, еще 2140 восстановлены. Открыто свыше 500 банковских отделений и офисов. Развиваются сферы образования, здравоохранения и культуры.

    «Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации поддерживают наш Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью России и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

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    24 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Турции черепахи покусали четырех человек

    Antalya Hakkinda: В Турции черепахи покусали четырех человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В провинции Анталья в Турции черепахи напали на нескольких отдыхающих, включая двух детей, пострадавшие попали в больницу, пишут турецкие СМИ.

    Купавшегося в море на пляже Лара в Анталье мужчину покусала черепаха вида caretta caretta, передает РИА «Новости» со ссылкой на Antalya Hakkinda.

    В тот же день черепахи покусали еще троих отдыхающих на пляже Калкан, в их числе – двое несовершеннолетних.

    Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.

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    24 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    В Кремле попросили пояснить слова Кулебы о переговорах Киева и Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке «Фестиваля новых медиа».

    «Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой.

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    25 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Подполье: ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся на сторону железнодорожной станции Тараса Шевченко, передает РИА «Новости».

    «Что конкретно было на платформах – неизвестно, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная», – отметил Лебедев.

    В мае ВС России ударили по составу с техникой украинской армии под Харьковом. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

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    24 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Иванишвили

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва осуждает любые покушения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

    «Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое покушение является актом терроризма, в особенности на действующих политиков.

    В среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

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    25 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, в четверг прибывшие на Валаам, общаются в закрытом формате.

    После посещения часовни царственных страстотерпцев Путин и Лукашенко продолжили общение в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

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    25 июля 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперты: Россия наращивает защиту в информационной войне

    Эксперты объяснили запрет распространения рекламы на запрещенных в России ресурсах

    Эксперты: Россия наращивает защиту в информационной войне
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Против России развязана информационная война, а запрещенные ресурсы, признанные в нашей стране экстремистскими, способствуют достижению целей наших противников. Помешать реализации их планов – обязанность правительства, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Борис Едидин, Александр Малькевич и Вадим Виноградов. Ранее в Госдуме одобрили запрет рекламы на сайтах экстремистских организаций.

    Мера, принятая Госдумой, является наиболее логичной в текущих условиях, считает Вадим Виноградов, декан факультета права ВШЭ, руководитель комиссии по законотворческой деятельности РОЦИТ. «Направлять средства россиян на финансирование запрещенных площадок – неправильная и губительная практика», – подчеркивает он.

    «К тому же подобные меры посодействуют и развитию отечественных информационных платформ. Интересный контент никак не пострадает от данного шага. Ничего не стоит перенести уже имеющиеся видео или материалы на российские площадки, выбор которых действительно обширен», – полагает Виноградов.

    «Подобный законопроект рано или поздно должен был появиться, ведь его необходимость обусловлена требованиями времени. С одной стороны, блогеров можно понять – они долго развивали профили в запрещенных соцсетях, у них есть наработанная аудитория и контент, который не хочется терять», – сказал Борис Едидин, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР, эксперт РОЦИТ.

    «Но в то же время такие площадки распространяют фейки, деструктив, продвигают русофобию и игнорируют законодательство РФ. Сейчас из-за этого блогеры и их рекламодатели фактически финансируют всю эту деятельность. И государство явно не может пренебречь интересами большинства россиян ради сохранения заработка авторов на запрещенных платформах», – указывает собеседник.

    «Это не означает, что блогерам не оставляют выбора. В России существуют полноценные альтернативы для всех иностранных площадок, в том числе и запрещенных, и от перехода на них в итоге выиграют все. Функционально они никак не проигрывают. VK, Looky, Yappy, RuTube и другие платформы обеспечивают возможность выбрать как более привычный для себя формат работы с аудиторией, так и попробовать что-то новое», – акцентирует эксперт.

    «При этом блогер получает возможность не полагаться лишь на модерацию в попытке защитить свои права, как это сейчас происходит на YouTube, а может решать спор в судебном порядке, где доводы и аргументы каждой стороны будут рассмотрены по закону, а не по прихоти администрации площадки», – добавляет Едидин.

    Реклама в запрещенных социальных сетях становится деятельностью, направленной против России, указывает Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций. «Даже если автор не связан с политикой, размещение им платных сообщений косвенно поддерживает экстремистскую площадку», – подчеркивает он.

    «Кроме того, наличие на таких сервисах русскоязычных деятелей привлекает к ресурсу внимание наших сограждан, которые невольно оказываются в окружении фейковых и деструктивных материалов. Терпеть пособничеству врагу никто не намерен, поэтому инициатива абсолютно точно отражает интересы нашей страны в рамках сложившейся информационной войны», – уверен эксперт.

    «Нельзя забывать и про цифровой суверенитет, важность которого, я думаю, уже очевидна для всех. И мы добились определенных успехов в этом направлении, что могут на себе лично проверить блогеры. С VK и RuTube знакомы многие, в дополнение к ним начали появляться и новые площадки вроде Looky и Yappy», – убежден собеседник.

    «Функционально они никак не отличаются от западных аналогов, единственное, что мешает их использовать – сила привычки авторов и потребителей контента», – уточняет Малькевич.

    Ранее в Госдуме одобрили запрет рекламы на сайтах экстремистских организаций. Согласно законопроекту, распространение платных сообщений больше не допускается на информационных ресурсах иностранных или международных компаний, деятельность которых признана в России нежелательной.

    Запрет также распространяется на ресурсы, доступ к которым ограничен по закону РФ. Указывается, что ответственность за нарушение подобных ограничений будут нести рекламодатель и распространитель итогового сообщения.

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    25 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Лукашенко посетили храм на Валааме

    Песков рассказал детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи на Валааме посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    Об этом рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что этот храм расположен на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, павших за веру и Отечество.

    Песков также отметил, что Путин ранее уже был в храме Смоленской иконы Божией Матери. В этот раз Путин вместе с Лукашенко посетили молебен, после чего лидеры продолжили общение на Валааме.

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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