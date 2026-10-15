В России расширили основания для высылки иностранцев с опасными болезнями

Кабмин расширил список оснований для высылки иностранцев с опасными инфекциями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новые нормы вступили в силу с 13 октября и направлены на реализацию закона, ужесточившего правила медицинского освидетельствования мигрантов. Изменения коснулись порядка принятия решения о нежелательности пребывания иностранцев в России из-за угрозы здоровью населения, передает ТАСС.

«Ранее основанием для этого было медицинское заключение о наличии у человека опасного для окружающих инфекционного заболевания, включая ВИЧ-инфекцию. Теперь таким основанием может стать сообщение о выявлении такого заболевания при медосмотре или оказании медицинской помощи», – сказал Антропенко.

Депутат подчеркнул, что исключения сделаны для действующих и бывших военнослужащих по контракту, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.

Роспотребнадзор должен принять решение в течение 10 рабочих дней после получения медицинских данных, при необходимости срок могут продлить до 60 дней. Уведомление направляется по месту пребывания иностранца, после чего он обязан выехать из страны, иначе ему грозит депортация. Решение может быть отменено при предоставлении документов об излечении.

С 1 сентября в России сократился с 90 до 30 дней срок, в течение которого мигранты должны пройти обследование на опасные инфекции и наркотики. Процедуру теперь могут проводить только уполномоченные государством организации, а оплачивать ее обязаны сами иностранцы или их работодатели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее был принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. До этого Госдума одобрила штрафы для иностранцев за отказ от медосмотра. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил об обязанности приезжих знать русский язык и соблюдать законы.