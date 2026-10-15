Шохин усомнился в снижении ключевой ставки ЦБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я не жду снижения ставки, честно говоря. Будет пауза. Но хорошо бы, если бы обошлось без жестких комментариев [со стороны руководства ЦБ], потому что это будет фактор формирования высоких инфляционных ожиданий», – заявил Шохин в интервью ТАСС.

По его словам, регулятору необходимо проанализировать, как предложенные в бюджетном пакете налоговые новации повлияют на инфляцию. Шохин напомнил, что ЦБ уже брал аналогичные паузы в годы корректировки налогов.

Он добавил, что пока неясно, как введение обложения пассивных доходов, дивидендов, процентных доходов по вкладам и личных фондов скажется на потребительском спросе в ноябре-декабре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр экономического развития Максим Решетников связал смягчение денежно-кредитных условий с инфляцией. Банк России назвал условие для снижения ключевой ставки. Кроме того, ЦБ сообщил о сохранении повышенного инфляционного давления.