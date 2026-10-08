Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.10 комментариев
Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования
Минобрнауки собралось завершить реформу высшего образования к 2030 году
Окончательное внедрение современных стандартов обучения в российских университетах состоится до конца десятилетия, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Фальков пообещал полностью внедрить обновленную систему подготовки студентов по всей стране в течение ближайших четырех лет, при этом планомерная трансформация затронет все образовательные учреждения, передает РИА «Новости».
«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», – сказал Фальков.
Глава министерства уточнил, что для некоторых крупных групп специальностей изменения вступят в силу уже с 2027 или 2028 учебного года. Сейчас продолжает действовать пилотный проект, запущенный три года назад.
В экспериментальной программе принимают участие 17 высших учебных заведений. Согласно новым правилам, учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а затем могут пройти специализированную подготовку длительностью один или два года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ, а также сообщил об интересе абитуриентов к новой модели высшего образования.
Фальков в августе сообщал, что строительство вытеснило рекламу из популярных направлений в вузах.