14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ
Фальков заявил о необходимости перестройки высшего образования из-за ИИ
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков указал на необходимость фундаментальных изменений в системе подготовки специалистов из-за стремительного развития искусственного интеллекта.
Глава Минобрнауки выступил на сессии «Фундамент будущего: какое образование всегда актуально» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».
По его словам, простого добавления отдельного курса по новым технологиям в учебные программы будет недостаточно.
«Надо изменить всю парадигму высшего образования, это означает, что искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования», – подчеркнул Валерий Фальков.
Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в масштабном событии примут участие 10 тыс. человек из 191 страны мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования предложило сделать изучение технологий искусственного интеллекта обязательным для отечественных студентов.
Глава ведомства Валерий Фальков заявил об отсутствии готовых решений для адаптации образовательных программ.
Ранее министр спрогнозировал полное исчезновение традиционного формата написания выпускных квалификационных работ из-за повсеместного внедрения нейросетей.