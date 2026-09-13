Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.0 комментариев
Моди назвал успешным саммит БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал воплотить решения прошедшего саммита БРИКС в реальные действия для улучшения жизни людей.
Нарендра Моди подвел итоги встречи лидеров БРИКС, передает ТАСС. Политик подчеркнул важность практического применения достигнутых договоренностей для улучшения жизни граждан стран-участниц.
«Делийский саммит прошел успешно», – сказал он, поблагодарив всех участников за ценный вклад, за соображения и предложения, которые помогли обогатить и углубить сотрудничество.
Индийский премьер отметил, что дискуссии последних двух дней подтвердили статус БРИКС не просто как объединения государств. По его словам, это полноценная экосистема, способная вырабатывать решения актуальных мировых проблем. В завершение выступления Моди пожелал успехов Китаю как следующему председателю организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.
Председатель КНР Си Цзиньпин представил пакет инициатив в сфере технологий и торговли.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.