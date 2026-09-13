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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    13 сентября 2026, 12:19 • Новости дня

    Моди назвал успешным саммит БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал воплотить решения прошедшего саммита БРИКС в реальные действия для улучшения жизни людей.

    Нарендра Моди подвел итоги встречи лидеров БРИКС, передает ТАСС. Политик подчеркнул важность практического применения достигнутых договоренностей для улучшения жизни граждан стран-участниц.

    «Делийский саммит прошел успешно», – сказал он, поблагодарив всех участников за ценный вклад, за соображения и предложения, которые помогли обогатить и углубить сотрудничество.

    Индийский премьер отметил, что дискуссии последних двух дней подтвердили статус БРИКС не просто как объединения государств. По его словам, это полноценная экосистема, способная вырабатывать решения актуальных мировых проблем. В завершение выступления Моди пожелал успехов Китаю как следующему председателю организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил пакет инициатив в сфере технологий и торговли.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.

    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

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    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

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    12 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.

    Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
    «Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

    Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

    Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

    Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.

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    12 сентября 2026, 18:47 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии

    Си Цзиньпин: Китай и Индия восстанавливают механизмы сотрудничества

    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Механизмы по продвижению китайско-индийского сотрудничества постепенно восстанавливаются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе 18-го саммита БРИКС.

    Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на постепенное возобновление институциональных обменов, передает ТАСС. Политики провели переговоры на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в Нью-Дели.

    «Китай неизменно рассматривает и развивает китайско-индийские отношения со стратегической высоты, в долгосрочной перспективе. За последние два года я дважды встречался с вами, и мы позволили выйти отношениям между двумя странами от «нового старта» к «новому подъему», – подчеркнул китайский лидер.

    Он добавил, что перечень сфер для совместной работы постоянно расширяется, а объем взаимной торговли достиг нового максимума. Подобная ситуация далась нелегко и требует бережного отношения, пояснил политик.

    Кроме того, Пекин и Нью-Дели несут большую ответственность на фоне сложной международной обстановки. Это связано с тем, что оба государства являются самыми густонаселенными в мире и выступают важными участниками Глобального Юга.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Торговая политика Дональда Трампа подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению отношений.

    Эксперты ожидали борьбу Си Цзиньпина и Нарендры Моди за влияние на развивающийся мир в ходе саммита БРИКС.

    Летом представители двух государств констатировали постепенный выход двусторонних связей из глубокого кризиса.

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    12 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Моди совместно развивать БРИКС

    Си Цзиньпин сообщил о планах развивать БРИКС вместе с Индией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил намерение укреплять глобальную стабильность и способствовать устойчивому росту объединения.

    Пекин рассчитывает на сотрудничество с Нью-Дели для поддержания устойчивого развития БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях 18-го саммита объединения, передает ТАСС.

    «В условиях нестабильной ситуации Китай и Индия, выступающие в качестве стран с самым многочисленным населением в мире, должны совместными усилиями содействовать высококачественному развитию БРИКС», – подчеркнул китайский лидер.

    Глава КНР также добавил, что объединение усилий двух стран способно придать мощный импульс обеспечению международной безопасности. По его словам, совместная работа принесет больше положительной энергии для глобального прогресса.

    Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговая политика США подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению двусторонних отношений. В субботу участники саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

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    12 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Страны БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию саммита

    Tекст: Вера Басилая

    Участники 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    Главы государств и правительств стран – членов БРИКС на 18-м саммите объединения в Нью-Дели утвердили итоговую декларацию 2026 года, передает ТАСС.

    «Никто из членов не высказал возражений. Делийская декларация 2026 года принята единогласно», – заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    Политик отметил, что встреча прошла содержательно и конструктивно, продемонстрировав общую приверженность сотрудничеству. По его словам, управлять меняющимся миром через старые институты невозможно, поэтому требуются улучшения в представительстве, способности реагировать на вызовы и формировании правил. В завершение саммита Нарендра Моди представил две почтовые марки, выпущенные к 20-летию БРИКС.

    Ранее страны БРИКС согласовали текст итогового документа до начала официального заседания.

    Президент Владимир Путин заявил, что интеллектуальный и технологический потенциал сосредоточен в странах БРИКС.

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    12 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеров БРИКС угостили десертом с золотом на гала-ужине в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди устроил гала-ужин для участников саммита БРИКС, в меню были включены вегетарианские деликатесы и пудинг с сусальным золотом.

    Участникам торжественного мероприятия в Нью-Дели подали изысканные вегетарианские блюда традиционной индийской кухни, передает РИА «Новости». В качестве закусок гостям предложили рулет из нутовой муки с горчицей, кокосом и листьями карри под мангово-йогуртовой заправкой, а также грибные кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал.

    Основное меню включало мягкий сыр панир в соусе из томатов и лука-шалота, гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем. Кроме того, подавали морковь и зеленую фасоль с южноиндийскими специями и кокосом, бульон из бобовых, рис басмати с просом и различные виды национального хлеба.

    На десерт участники саммита попробовали сезонные фрукты со взбитыми сливками и хрустящей сладостью джалеби. Главным украшением сладкого стола стал пхирни – традиционный молочно-рисовый пудинг с шелковицей, декорированный сусальным золотом.

    Саммит БРИКС проходит в столице Индии 12–13 сентября, в нем участвует президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме от имени индийского премьер-министра Нарендры Моди.

    Местные кондитеры специально к приезду российского лидера подготовили угощение в виде шоколадных матрешек.


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    12 сентября 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин заявил о смещении мировой деловой активности к развивающимся рынкам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии заявил о смещении мировой деловой активности в сторону развивающихся рынков.

    «Деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – заявил российский лидер в ходе заседания, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал на саммит БРИКС в Нью-Дели. Государства объединения обеспечили почти половину роста глобальной экономики. Современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований.

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    12 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Лидеры России, Китая и Индии кратко побеседовали на саммите БРИКС

    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко побеседовали на саммите БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись приветствиями на полях международного форума в Нью-Дели, передает РИА «Новости».

    Главы государств провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС. Политики поприветствовали друг друга рукопожатием и успели пообщаться «на ногах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Российский лидер и премьер-министр республики Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. Позже глава индийского правительства встретил российского коллегу на месте проведения саммита БРИКС.

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    12 сентября 2026, 19:19 • Новости дня
    Путину и другим лидерам исполнили симфонию БРИКС на инструментах всех его стран

    Tекст: Вера Басилая

    В Нью-Дели для участников саммита БРИКС, включая президента России Владимира Путина, организовали масштабный концерт с исполнением симфонии на национальных инструментах.

    Зажигательное музыкальное попурри и танцевальные номера стали частью гала-концерта на торжественном приеме, устроенном премьер-министром Индии Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС, передает ТАСС.

    Симфонию БРИКС исполнили на традиционных музыкальных инструментах стран объединения и государств, сотрудничающих в формате «аутрич». Бразилию представили гитара и бубен пандейру, Китай – струнные эрху и гучжэн, Египет – смычковые ней и уд. За русские мелодии отвечали балалайка и баян.

    В ансамбль также вошли белорусские пан-флейта, сопилка и окарина, казахская домбра и инструменты других стран-участниц. Основу оркестра составили индийские национальные инструменты. Мероприятие прошло в конгресс-холле «Бхарат Мандапан», где накануне состоялись переговоры лидеров.

    Ранее президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    На заседании саммита БРИКС глава государства подчеркнул важность сохранения центральной роли ООН.

    Накануне участники делового форума встретили выступление российского лидера бурными овациями.

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    12 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин призвал вовлекать больше стран в работу ключевых международных структур

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большее число государств необходимо вовлекать в механизмы глобального управления и работу ключевых международных политических и экономических структур в условиях формирования многополярного миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Российский лидер поддержал предложенную премьер-министром Индии Нарендрой Моди тему встречи – «Инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности»., передает РИА «Новости».

    «В этой связи считаю весьма актуальной предложенную индийским председательством тему сегодняшней встречи: инклюзивное глобальное управление и укрепление многосторонности», – сказал Путин. Президент отметил, что в условиях формирующегося многополярного мира странам необходимо совместно работать над укреплением принципов подлинной многосторонности.

    По словам Путина, речь идет в том числе о расширении круга государств, участвующих в принятии решений по важнейшим вопросам международной повестки. Больше стран должны быть представлены в механизмах глобального управления, а также в деятельности ведущих международных политических и экономических институтов.

    Кроме того, российский лидер призвал расширять совместную работу государств при поиске ответов на наиболее острые современные вызовы и угрозы. Такое взаимодействие, подчеркнул Путин, должно быть направлено на обеспечение международного мира и стабильности и в конечном счете способствовать достижению всеобщего процветания и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Сегодня российский лидер приехал в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» для участия в заседании. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о планах проведения ряда двусторонних встреч на полях саммита.

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    12 сентября 2026, 14:44 • Новости дня
    Страны БРИКС потребовали отменить незаконные односторонние санкции

    Государства БРИКС приняли декларацию с призывом отменить односторонние санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние и вторичные экономические санкции из-за их противоречия международному праву.

    Участники объединения БРИКС обратились с требованием отменить односторонние экономические и вторичные санкции, передает ТАСС. Соответствующее положение зафиксировано в Делийской декларации по итогам 18-го саммита организации.

    «Мы осуждаем введение односторонних принудительных мер», – указано в совместном заявлении. Лидеры подчеркнули, что подобные рестрикции подрывают международное право, а также принципы и цели Устава ООН.

    Государства-члены отметили, что санкционное давление влечет далеко идущие негативные последствия для прав человека. Речь идет о праве на развитие, здоровье и продовольственную безопасность. Ограничения непропорционально бьют по бедному населению, усугубляют цифровое неравенство и обостряют экологические проблемы.

    Участники восемнадцатого саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    Представители стран-участниц согласовали текст документа до начала официального заседания.

    Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия заявил о необходимости сохранения центральной роли ООН.

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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