Участники форума БРИКС встретили Путина бурными овациями

Tекст: Вера Басилая

Выступление Путина на деловом форуме БРИКС получило мощную поддержку участников пленарного заседания, передает ТАСС. После того как диктор объявил выход российского лидера, зал буквально взорвался аплодисментами. Представители Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР рукоплескали, вскакивали с мест, а также выражали поддержку возгласами и жестами.

Такой реакции не удостоился ни один из предшествовавших докладчиков, включая президентов Ирана Масуда Пезешкиана и ЮАР Сирила Рамафосу. Аплодисменты несколько раз прерывали речь Путина, а после выступления зал проводил его бурными овациями.

Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Глава государства приехал на площадку делового форума объединения в Нью-Дели.

Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.