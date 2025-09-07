Помощник президента Ушаков: Путин в Китае сам пригласил Моди ехать на Aurus

Tекст: Ольга Иванова

Решение о совместной поездке с Моди на президентском лимузине Aurus во время визита в Китай принял Путин, сообщает РИА «Новости», об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

По словам Ушакова, поездка стала жестом с российской стороны, демонстрирующим особое отношение между лидерами. Он отметил: «Это решение нашего президента и согласие его друга – премьер-министра Индии». Также Ушаков подчеркнул, что предложение поступило непосредственно от Путина: «Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus на саммите ШОС в Китае. Путин провел переговоры с Моди. Лидеры двух стран почти час разговаривали в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton.