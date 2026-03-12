Глава КЧР Темрезов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.3 комментария
Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный вклад в развитие региона, сообщается в указе президента Владимира Путина.
Указ президента Владимира Путина о награждении главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики наградить орденом »За заслуги перед Отечеством« IV степени Темрезова Рашида Бориспиевича – главу Карачаево-Черкесской Республики», – говорится в тексте документа.
Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву.