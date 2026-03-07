В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
Азербайджан эвакуировал 282 россиянина из Ирана через пункт Астара
Из-за ударов США и Израиля по Ирану через погранпункт «Астара» в Азербайджан вывезены 282 россиянина, всего территорию республики покинули около 1800 человек.
На фоне ударов США и Израиля по Ирану Азербайджан продолжает вывозить людей через пункт пропуска «Астара», передает РИА «Новости». В государственной погранслужбе сообщили: «Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара».
По данным ведомства, с 28 февраля до 15.00 (14.00 мск) 7 марта через азербайджанскую границу были эвакуированы 282 гражданина России. Всего за это время из Ирана вывезли около 1800 человек.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Тегеран бьет по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Атаки начались несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье», последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Напомним, накануне Азербайджан эвакуировал сотрудников генконсульства из иранского Тебриза.