При высадке десанта Израиля на востоке Ливана погиб 41 человек
В результате ночной операции израильских военных в районе Наби-Шит количество подтвержденных жертв превысило 40 человек, еще столько же ранены.
Количество погибших после ударов при высадке израильских сил выросло до 41, передает РИА «Новости».
Министерство здравоохранения республики также обновило информацию о пострадавших в ходе атаки, их число достигло 40.
Армия подтвердила проведение операции противника в округе Баальбек. В официальном сообщении сказано: «Серия авиаударов, нанесенных израильскими силами по населенному пункту Наби-Шит и соседним деревням... привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению еще 40».
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска следов пропавшего пилота Рона Арада.
Израильские военные попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит в форме ливанской армии.
Ранее Министерство обороны республики сообщило о гибели трех своих бойцов в ходе этой операции.