При высадке десанта Израиля на востоке Ливана погиб 41 человек

Авиаудары Израиля при высадке десанта в Ливане унесли жизни 41 человека

Tекст: Мария Иванова

Количество погибших после ударов при высадке израильских сил выросло до 41, передает РИА «Новости».

Министерство здравоохранения республики также обновило информацию о пострадавших в ходе атаки, их число достигло 40.

Армия подтвердила проведение операции противника в округе Баальбек. В официальном сообщении сказано: «Серия авиаударов, нанесенных израильскими силами по населенному пункту Наби-Шит и соседним деревням... привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению еще 40».

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска следов пропавшего пилота Рона Арада.

Израильские военные попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит в форме ливанской армии.

Ранее Министерство обороны республики сообщило о гибели трех своих бойцов в ходе этой операции.