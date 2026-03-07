В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.0 комментариев
КСИР подтвердил новую атаку по целям США и Израиля
КСИР ударил ракетами «Эмад» и гиперзвуковой «Фаттах» по целям США и Израиля
Иранские военные нанесли массированный удар по объектам противника, задействовав в комбинированной операции баллистическое и гиперзвуковое вооружение, говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадио Ирана.
Корпус стражей исламской революции заявил о проведении очередной серии атак на позиции Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости».
В ведомстве назвали происходящее 25-м этапом операции «Правдивое обещание – 4».
«В ходе комбинированной операции с использованием ракет и БПЛА против военных центров и центров военной поддержки американо-сионитского врага был проведен 25-й этап операции
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные объявили о начале масштабной наступательной операции «Правдивое обещание 4» против Израиля.
Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Ранее Тегеран заявил о поражении гиперзвуковой ракетой здания израильского Минобороны.