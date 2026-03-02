Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

Министр обороны Италии Крозетто втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто оказался в центре скандала после того, как на фоне обострения ситуации вокруг Ирана он спешно покинул Дубай, оставив там свою семью, передает РИА «Новости».

Крозетто лично рассказал в социальной сети, что заплатил втрое больше стандартного тарифа, чтобы как можно скорее вылететь военным рейсом, подчеркнув, что семья осталась в Дубае по его выбору и понимает причины этого решения.

Министр выразил возмущение развернувшейся среди итальянских парламентариев полемикой по поводу его действий после атаки на аэропорт Дубая.

«Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким», – заявил Крозетто.

Как пишет газета IL Fatto Quotidiano, споры вокруг министра возникли после сообщений о его пребывании в Дубае во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. Лидер оппозиционного «Движения пять звезд» Риккардо Риккарди заявил, что инцидент потряс его партию, и по этой причине они намерены направить официальный запрос правительству.

Ранее глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов.

Спортсмены из России и других стран также оказались в числе тех, кто не может вылететь из ОАЭ, в том числе теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой для российских туристов.

