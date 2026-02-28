Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов

Глава минобороны Италии Крозетто не смог покинуть Дубай из-за авиаударов

Tекст: Мария Иванова

Гуидо Крозетто не имеет возможности вылететь в Рим из-за иранских атак, пишет газета Fatto Quotidiano, передает РИА «Новости».

Министр прибыл в Эмираты обычным гражданским рейсом, чтобы провести время с семьей.

Ранее пресс-служба итальянского правительства информировала об участии чиновника в совещании по ближневосточному кризису. Мероприятие проходило под руководством премьер-министра Джорджи Мелони.

Обострение ситуации произошло после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. Тегеран ответил ракетными пусками по израильской территории и американским военным базам в регионе.

Атаки состоялись вопреки переговорам в Женеве. В российском МИД, комментируя действия Вашингтона и Тель-Авива, заявили: «Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них».

Как писала газета ВЗГЛЯД, была зафиксирована серия взрывов неподалеку от главного аэропорта Абу-Даби.

