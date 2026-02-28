35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.4 комментария
Глава минобороны Италии застрял в Дубае из-за авиаударов
Глава минобороны Италии Крозетто не смог покинуть Дубай из-за авиаударов
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не может вылететь из Дубая в Рим после иранских авиаударов, прервавших его частную поездку к семье.
Гуидо Крозетто не имеет возможности вылететь в Рим из-за иранских атак, пишет газета Fatto Quotidiano, передает РИА «Новости».
Министр прибыл в Эмираты обычным гражданским рейсом, чтобы провести время с семьей.
Ранее пресс-служба итальянского правительства информировала об участии чиновника в совещании по ближневосточному кризису. Мероприятие проходило под руководством премьер-министра Джорджи Мелони.
Обострение ситуации произошло после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. Тегеран ответил ракетными пусками по израильской территории и американским военным базам в регионе.
Атаки состоялись вопреки переговорам в Женеве. В российском МИД, комментируя действия Вашингтона и Тель-Авива, заявили: «Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них».
Как писала газета ВЗГЛЯД, была зафиксирована серия взрывов неподалеку от главного аэропорта Абу-Даби.
Россияне рассказали о хаосе и закрытии аэропортов в Эмиратах.
Звезда «Глухаря» актриса Виктория Тарасова застряла в Абу-Даби из-за ракетной угрозы.