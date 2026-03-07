В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.6 комментариев
Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
Звезда сериала «Склифосовский» Ведунова разбилась насмерть в аварии с фургоном
На трассе М-5 «Урал» в Мордовии в аварии, произошедшей после выезда легковушки на встречную полосу, погибли актриса Екатерина Ведунова и ее дочь.
Трагический инцидент произошел на 439-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».
Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, передает РИА «Новости».
В результате аварии 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда врачей. Ее 15-летняя дочь умерла в медицинском учреждении, а 77-летний водитель и еще одна женщина госпитализированы.
Источник в правоохранительных органах подтвердил личности погибших. «Да, это она. Ведунова. Девочка – это ее дочь, хотя у нее другая фамилия», – заявил собеседник агентства.
Екатерина Ведунова известна зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».
Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина погибли в автокатастрофе 4 марта.
Подруга артистки Ольга Егельницкая сообщила о проведении церемонии прощания 9 марта в городе Балаково.