Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком

Звезда сериала «Склифосовский» Ведунова разбилась насмерть в аварии с фургоном

Tекст: Мария Иванова

Трагический инцидент произошел на 439-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, передает РИА «Новости».

В результате аварии 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда врачей. Ее 15-летняя дочь умерла в медицинском учреждении, а 77-летний водитель и еще одна женщина госпитализированы.

Источник в правоохранительных органах подтвердил личности погибших. «Да, это она. Ведунова. Девочка – это ее дочь, хотя у нее другая фамилия», – заявил собеседник агентства.

Екатерина Ведунова известна зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина погибли в автокатастрофе 4 марта.

Подруга артистки Ольга Егельницкая сообщила о проведении церемонии прощания 9 марта в городе Балаково.