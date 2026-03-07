Объявлена дата прощания с актрисой «Склифосовского» Ведуновой и ее дочерью

Прощание с актрисой Ведуновой и ее дочерью решили провести в Балаково

Tекст: Мария Иванова

Подруга артистки Ольга Егельницкая сообщила, что проводить в последний путь Екатерину Ведунову и ее дочь Элину можно будет в предстоящее воскресенье, передает РИА «Новости». Церемония состоится в городе Балаково Саратовской области.

«Информация для тех, кто хотел бы проводить Катюшу и Элину: прощание с девочками состоится 9 марта с 11:00 до 12:00. Здание «Ритуал» по адресу: Балаково, улица Вокзальная, дом 15», – написала Егельницкая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Поминальный обед для всех желающих пройдет в местном ресторане. Екатерина Ведунова родилась в 1980 году и окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории. Позже она служила в Московском современном художественном театре.

Актриса известна широкому зрителю по ролям в популярных сериалах. В ее фильмографии значатся такие проекты, как «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня» и «Чернобыль».

Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в автокатастрофе 4 марта.