  • Новость часаСтоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Греция решила перебазировать Patriot для «защиты Болгарии от Ирана»
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    Безруков возглавил МХАТ имени Горького
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Путин поздравил Терешкову с днем рождения
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    4 комментария
    6 марта 2026, 18:05 • В мире

    Финны лишают себя шансов на выживание в случае конфликта с Россией

    Финны лишают себя шансов на выживание в случае конфликта с Россией
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Еще один радикальный шаг по отказу от былой миролюбивой политики делает Финляндия: там объявили о готовности разрешить по своей территории транзит ядерного оружия. Слово «транзит» не должно обманывать, на самом деле перед нами нечто куда более серьезное – и несущее угрозу прежде всего самим финнам.

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил планы разрешить ввоз в страну ядерного оружия. Он сообщил, что власти Финляндии одобрили поправки к закону о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его размещения. Ранее финская гостелерадиокомпания Yle сообщала о готовности правительства страны в ускоренном порядке продвигать данное решение, чтобы уже на следующей неделе внести в парламент поправки, содержание которых уже «согласовано на политическом уровне» в ходе закрытых слушаний комитетов парламента страны по обороне и внешней политике.

    Данный запрет был введен в 1980-е годы в соответствии с проводимой тогда Хельсинки политикой нейтралитета и пацифизма. Его смысл заключался в том, чтобы ограничить использование атомной энергии исключительно мирными рамками. Теперь же, по словам Хяккянена, это больше не актуально. «Законодательство не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО. Цель этих изменений – обеспечить полную защиту Финляндии при любых ситуациях», – заявил он.

    Дискуссия о необходимости отмены этих норм началась в Финляндии с момента подачи ею заявки на вступление в НАТО в 2022 году. В частности, за это еще в ходе своей предвыборной кампании выступал президент страны Александр Стубб. «Было бы абсурдно полностью исключать перевозку ядерного оружия по воздуху, морю или суше», – говорил он тогда. И теперь вопрос из риторической плоскости перешел в юридическую.

    Данное решение финского руководства нужно рассматривать в контексте курса ЕС на милитаризацию и ядерную эскалацию. Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон анонсировал проведение Францией «продвинутого ядерного сдерживания», предполагающего увеличение числа боеголовок и их носителей, а также замену американского «ядерного зонтика» над Европой «французским» путем привлечения к ядерным учениям Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. Макрон и Мерц уже договорились о создании совместной «группы управления», которая позволит Франции и ФРГ «укреплять свою способность управлять эскалацией ниже ядерного порога».

    К данной инициативе могут быть подключены и другие страны. Хотя Финляндия пока не вошла в «ядерный клуб», создаваемый Парижем, ее законодательные инициативы явно нацелены на присоединение к проекту.

    Сама идея «продвинутого ядерного сдерживания» заключается в идее о том, наличие французского «ядерного зонтика» не должно позволить России использовать для своей защиты ядерное оружие и вынудит ее отражать агрессию исключительно конвенциональными системами вооружения. В Европе бытует мнение, что в этом случае они смогут нанести нашей стране поражение. Помимо этого, Макрон рассчитывает, что замена американского «зонтика» французским обеспечит Франции лидирующее положение в Европе.

    Но с Финляндией случай особый. Несмотря на то, что позиция СССР позволила этой стране завершить Вторую мировую войну чуть ли не как участнице антигитлеровской коалиции, а последующее сотрудничество с нашей страной обеспечило стабильность и процветание, в стране Суоми всегда присутствовали реваншистские настроения. И сегодня их носители пришли к власти.

    Yle отмечает непрозрачность процесса, указывая, что многие источники отказываются обсуждать тему даже конфиденциально, а в самих правящих партиях дискуссия по этому вопросу если и велась, то за закрытыми дверями. Такая скрытность говорит о том, что власти страны опасаются протестов, поскольку прекрасно осознают: финны не в восторге от идеи отказа от безъядерного статуса и. Причины есть – значительная часть населения страны не поддерживает ее милитаризацию и недовольна конфронтационной политикой в отношении России, поскольку она весьма негативно сказывается на социально-экономических вопросах. Люди помнят, что даже во время самых кризисных эпизодов Холодной войны Финляндия жила спокойно, развивая свою промышленность и социальную сферу.

    Финская телерадиокомпания недвусмысленно намекает на то, что вопрос фактически решен и голосование в парламенте является лишь формальностью. Хельсинки очень торопятся принять поправки, пока население не всполошилось.

    При этом Стубб заявил, что Финляндия не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории. Также и Хяккянен уверяет, что речь идет не о хранении, а лишь о транспортировке ядерного оружия на территории Финляндии, которое будет разрешено только «в ситуациях, связанных с военной обороной Финляндии». В других случаях его ввоз на территорию Финляндии по-прежнему будет запрещен. То есть совсем не так, как в Эстонии и Польше, где руководство заявило о готовности размещать ядерное оружие (подразумевается, что американское) на постоянной основе.

    Но в реальности разница невелика. Понятие «транзит» предполагает некие логистические процедуры, в том числе перегрузку и временное хранение, и это технически позволит Франции или США иметь ядерное оружие на территории Финляндии на ротационной основе. Опыт ряда стран НАТО, Японии и Южной Кореи говорит о том, что «временное нахождение» в рамках «транзита» может длиться годами, если не десятилетиями. То есть вся разница между подходами Таллина и Варшавы с одной стороны и Хельсинки с другой заключается в том, что первые убеждены в поддержке своей инициативы населением, а финское правительство такой уверенности не имеет и поэтому дезинформирует общество.

    Тем более что все это происходит на фоне событий на Ближнем Востоке, которые отчетливо показали: наличие западных военных баз в «нефтяных» монархиях вовсе не обеспечивает их безопасность, как они наивно полагали, а напротив, превратило их в заложников чужой политики и привело к катастрофе, как, например, в ОАЭ. И в этом случае, заметим, ядерного оружия не было.

    О том, что намерение финских властей и даже само обсуждение возможности размещения ядерного оружия НАТО создает мощный фактор риска для безопасности Финляндии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии», – сказал он. Очевидно, что

    действия Хельсинки превращают Финляндию в законную военную цель.

    Отметим, что если говорить о «транзите» ядерного оружия через территорию этой страны, то его конечной целью, в силу ее географического положения, может стать только поражение целей в России. Это могут быть доставленные на передовой аэродром бомбы с модулем управления, крылатые или аэробаллистические ракеты с ядерной боеголовкой. Или атомные боевые части, доставленные к ракетным установкам наземного базирования.

    Как известно, логистика и пункты хранения ядерных боеприпасов являются приоритетной целью, и финские порты, аэродромы и транспортные узлы, через которые пойдут такие грузы, становятся первоочередными целями не только для ответного, но и упреждающего удара, который непременно будет нанесен в случае эскалации конфликта. И у Финляндии в этом случае не будет ни малейшего шанса – она рискует превратиться в атомную пустошь.

    Но финнам еще не поздно вспомнить, что совсем недавно они находились в безопасности, а их страна была не заложником безумной самоубийственной политики, а мостом между Востоком и Западом, получающим не за ядерный, а за вполне мирный транзит немалую прибыль.

    Главное
    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом
    Израиль заявил об уничтожении «секретного бункера Хаменеи» в Тегеране
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    Киев назвал задержание в Венгрии подозреваемых в отмывании денег захватом заложников
    Сигнал «Плескание» прозвучал в эфире «Радиостанции Судного дня»
    Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ
    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Фальшивка «Моссада» заразила социальные сети

    В социальных сетях со ссылкой на израильские источники распространяется видео якобы самоубийства одного из ключевых иранских военачальников – бригадного генерала КСИР Исмаила Каани. Что это за человек, зачем создано это видео и почему перед нами с высокой вероятностью результат работы израильской разведки «Моссад»? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации