Tекст: Борис Джерелиевский

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил планы разрешить ввоз в страну ядерного оружия. Он сообщил, что власти Финляндии одобрили поправки к закону о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны и его размещения. Ранее финская гостелерадиокомпания Yle сообщала о готовности правительства страны в ускоренном порядке продвигать данное решение, чтобы уже на следующей неделе внести в парламент поправки, содержание которых уже «согласовано на политическом уровне» в ходе закрытых слушаний комитетов парламента страны по обороне и внешней политике.

Данный запрет был введен в 1980-е годы в соответствии с проводимой тогда Хельсинки политикой нейтралитета и пацифизма. Его смысл заключался в том, чтобы ограничить использование атомной энергии исключительно мирными рамками. Теперь же, по словам Хяккянена, это больше не актуально. «Законодательство не отвечает потребностям Финляндии как члена НАТО. Цель этих изменений – обеспечить полную защиту Финляндии при любых ситуациях», – заявил он.

Дискуссия о необходимости отмены этих норм началась в Финляндии с момента подачи ею заявки на вступление в НАТО в 2022 году. В частности, за это еще в ходе своей предвыборной кампании выступал президент страны Александр Стубб. «Было бы абсурдно полностью исключать перевозку ядерного оружия по воздуху, морю или суше», – говорил он тогда. И теперь вопрос из риторической плоскости перешел в юридическую.

Данное решение финского руководства нужно рассматривать в контексте курса ЕС на милитаризацию и ядерную эскалацию. Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон анонсировал проведение Францией «продвинутого ядерного сдерживания», предполагающего увеличение числа боеголовок и их носителей, а также замену американского «ядерного зонтика» над Европой «французским» путем привлечения к ядерным учениям Великобритании, Германии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Швеции и Дании. Макрон и Мерц уже договорились о создании совместной «группы управления», которая позволит Франции и ФРГ «укреплять свою способность управлять эскалацией ниже ядерного порога».

К данной инициативе могут быть подключены и другие страны. Хотя Финляндия пока не вошла в «ядерный клуб», создаваемый Парижем, ее законодательные инициативы явно нацелены на присоединение к проекту.

Сама идея «продвинутого ядерного сдерживания» заключается в идее о том, наличие французского «ядерного зонтика» не должно позволить России использовать для своей защиты ядерное оружие и вынудит ее отражать агрессию исключительно конвенциональными системами вооружения. В Европе бытует мнение, что в этом случае они смогут нанести нашей стране поражение. Помимо этого, Макрон рассчитывает, что замена американского «зонтика» французским обеспечит Франции лидирующее положение в Европе.

Но с Финляндией случай особый. Несмотря на то, что позиция СССР позволила этой стране завершить Вторую мировую войну чуть ли не как участнице антигитлеровской коалиции, а последующее сотрудничество с нашей страной обеспечило стабильность и процветание, в стране Суоми всегда присутствовали реваншистские настроения. И сегодня их носители пришли к власти.

Yle отмечает непрозрачность процесса, указывая, что многие источники отказываются обсуждать тему даже конфиденциально, а в самих правящих партиях дискуссия по этому вопросу если и велась, то за закрытыми дверями. Такая скрытность говорит о том, что власти страны опасаются протестов, поскольку прекрасно осознают: финны не в восторге от идеи отказа от безъядерного статуса и. Причины есть – значительная часть населения страны не поддерживает ее милитаризацию и недовольна конфронтационной политикой в отношении России, поскольку она весьма негативно сказывается на социально-экономических вопросах. Люди помнят, что даже во время самых кризисных эпизодов Холодной войны Финляндия жила спокойно, развивая свою промышленность и социальную сферу.

Финская телерадиокомпания недвусмысленно намекает на то, что вопрос фактически решен и голосование в парламенте является лишь формальностью. Хельсинки очень торопятся принять поправки, пока население не всполошилось.

При этом Стубб заявил, что Финляндия не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории. Также и Хяккянен уверяет, что речь идет не о хранении, а лишь о транспортировке ядерного оружия на территории Финляндии, которое будет разрешено только «в ситуациях, связанных с военной обороной Финляндии». В других случаях его ввоз на территорию Финляндии по-прежнему будет запрещен. То есть совсем не так, как в Эстонии и Польше, где руководство заявило о готовности размещать ядерное оружие (подразумевается, что американское) на постоянной основе.

Но в реальности разница невелика. Понятие «транзит» предполагает некие логистические процедуры, в том числе перегрузку и временное хранение, и это технически позволит Франции или США иметь ядерное оружие на территории Финляндии на ротационной основе. Опыт ряда стран НАТО, Японии и Южной Кореи говорит о том, что «временное нахождение» в рамках «транзита» может длиться годами, если не десятилетиями. То есть вся разница между подходами Таллина и Варшавы с одной стороны и Хельсинки с другой заключается в том, что первые убеждены в поддержке своей инициативы населением, а финское правительство такой уверенности не имеет и поэтому дезинформирует общество.

Тем более что все это происходит на фоне событий на Ближнем Востоке, которые отчетливо показали: наличие западных военных баз в «нефтяных» монархиях вовсе не обеспечивает их безопасность, как они наивно полагали, а напротив, превратило их в заложников чужой политики и привело к катастрофе, как, например, в ОАЭ. И в этом случае, заметим, ядерного оружия не было.

О том, что намерение финских властей и даже само обсуждение возможности размещения ядерного оружия НАТО создает мощный фактор риска для безопасности Финляндии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии», – сказал он. Очевидно, что

действия Хельсинки превращают Финляндию в законную военную цель.

Отметим, что если говорить о «транзите» ядерного оружия через территорию этой страны, то его конечной целью, в силу ее географического положения, может стать только поражение целей в России. Это могут быть доставленные на передовой аэродром бомбы с модулем управления, крылатые или аэробаллистические ракеты с ядерной боеголовкой. Или атомные боевые части, доставленные к ракетным установкам наземного базирования.

Как известно, логистика и пункты хранения ядерных боеприпасов являются приоритетной целью, и финские порты, аэродромы и транспортные узлы, через которые пойдут такие грузы, становятся первоочередными целями не только для ответного, но и упреждающего удара, который непременно будет нанесен в случае эскалации конфликта. И у Финляндии в этом случае не будет ни малейшего шанса – она рискует превратиться в атомную пустошь.

Но финнам еще не поздно вспомнить, что совсем недавно они находились в безопасности, а их страна была не заложником безумной самоубийственной политики, а мостом между Востоком и Западом, получающим не за ядерный, а за вполне мирный транзит немалую прибыль.