Гана заявила протест в ООН из-за удара по миротворцам в Ливане
МИД Ганы призвал Гутерриша расследовать ранение трех солдат в Ливане
После ракетного удара по штабу ганских миротворцев в Ливане, ранившего троих военнослужащих, власти страны потребовали от ООН немедленного расследования инцидента.
Министерство иностранных дел страны выразило решительный протест в связи с атакой на батальон в составе ЮНИФИЛ, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел накануне и привел к тяжелым последствиям для личного состава.
«В протесте от 6 марта, адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, правительство Ганы призвало провести полное, незамедлительное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств нападения на персонал», – говорится в заявлении ведомства.
Военное командование подтвердило информацию о ракетном ударе по расположению миротворческих сил. В результате инцидента ранения получили три солдата, причем состояние двоих оценивается как критическое.
Ранеев субботу ЦАХАЛ заявил о ликвидации командиров элитного спецназа «Хезболлы» в Ливане.
В то же время представители движения «Хезболла» сообщали, что бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит, вынудив их экстренно эвакуироваться.