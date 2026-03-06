Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские специалисты по борьбе с беспилотниками в ближайшие дни начнут работать на американских военных базах на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Решение об их отправке, по информации источников, было принято после запроса США о помощи в защите баз и военнослужащих в регионе.

В материале Reuters подчеркивается, что «по словам источника, знакомого с ситуацией, США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и Зеленский дал соответствующее указание своим военным. Украинцы начнут работу в ближайшие несколько дней». При этом точное количество специалистов и конкретные страны, куда они будут направлены, не раскрываются.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток, однако не уточнил ни численность группы, ни места их дислокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о приостановке переговоров по урегулированию ситуации на Украине из-за действий Ирана. Мария Захарова прокомментировала с иронией предложение Зеленского отправить специалистов с Украины на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками.