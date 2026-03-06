  • Новость часаЮшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    6 марта 2026, 12:50 • В мире

    Границы стран Прибалтики превращаются в «зону смерти»

    @ Markku Ulander/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Настоящая полоса отчуждения – фактически «зона смерти» – прямо сейчас создается странами Прибалтики на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией. Как будет выглядеть грандиозная система, которую назвали «Балтийская линия обороны» – и почему жители этих мест вовсе не рады происходящему?

    Генерал сухопутных войск НАТО Томас Ловин заявил, что до конца 2027 года альянс хочет превратить приграничную зону с РФ и Белоруссией в высокотехнологичную полосу препятствий. НАТО намерено разместить там запасы оружия, склады боеприпасов и роботизированные системы, а также всевозможные датчики, предназначенные для отслеживания любых движений. Официальное название этой концепции: «Линия сдерживания на восточном фланге» (Eastern Flank Deterrence Line).

    «Балтийская линия обороны», возводимая Эстонией, Латвией и Литвой вдоль границ России и Белоруссии, включает в себя полосу «контр-мобильности» с перекопанными дорогами и разобранными мостами, противотанковые заграждения, минные поля и шесть сотен бункеров. Военные пообещали, что бункеры установят «в местах ключевой важности, которые противник в любом случае захочет атаковать». Дабы обеспечить солдат минимальным комфортом, бункеры оборудуют спальными местами, снабдят источниками тепла, подведут туда электричество.

    «Подобные бункеры используются, например, в Израиле. Стандарт – бункер для одного воинского отделения. При необходимости их можно соединить, если нужно – построить более крупные. Ведь бункеры будут модульными, то есть можно что-то убрать или добавить – сделать командный пункт или склад, например», – рассказал начальник штаба инженерного батальона Сил обороны Эстонии майор Таави Моор.

    Испытания разных типов бункеров для выбора окончательного варианта начались в Эстонии еще в 2024 году. В итоге предпочтение в материалах отдано бетону. Для проверки конструкции на прочность бункеры обстреливали артиллерией. В Силах обороны Эстонии подчеркивают, что бункеры предназначены прежде всего для защиты военнослужащих от прямых попаданий артиллерийских снарядов калибра 152 мм, состоящих на вооружении российской армии.

    «При установке бункеров мы учитываем опыт, полученный на Украине. Там против беспилотников используются сетки и специальные средства, чтобы дрон не мог прямо попасть в бункер», – пояснил глава инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев.

    По его словам, цепь пограничных укреплений будет включать в себя не только бункеры: планируется установить противотанковые заграждения, оборудовать огневые позиции. Некоторые элементы будут устанавливаться лишь в случае, если перспектива боевых действий станет неминуемой. «В кризисное время обязательно будут использоваться мины и подрывные заряды; также предусмотрены меры по разрушению мостов и трубопроводов», – отметил Афанасьев.

    На днях эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) совместно с Минобороны Латвии как раз объявил тендер на закупку бетонных бункеров. Элементы первых 28 бункеров уже доставлены в Эстонию, а девять из них установлены на юго-востоке страны. Продолжаются работы по созданию противотанковых рвов – всего их планируется выкопать общей длиной в 40 км. Кроме того,

    «Балтийская линия обороны» будет включать противотанковые заграждения и препятствия из колючей проволоки.

    Не так давно и президент Латвии Эдгар Ринкевич ознакомился с ходом работ на границе – силовики продемонстрировали ему металлический забор, который теперь отделяет страны Прибалтики от России. Ринкевич одобрил, но сказал, что этого мало, что останавливаться на достигнутом нельзя. «До конца этого года важно завершить внедрение технологических решений по наблюдению за границей на всем ее протяжении. Также надо продолжать развертывание противомобильных решений для усиления защиты границы и расширять радарные и системы ПВО», – отметил Ринкевич.

    В Латвии  власти приступили к отчуждению участков приграничной земли, которые военные намерены превратить в зону «контр-мобильности». Суммарно планы по «противодействию мобильности» затронут территорию около двух тысяч гектаров в латвийских регионах Видземе и Латгалии – в шести приграничных самоуправлениях (в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях).

    Общее число собственников, которым придется расстаться со своими участками – 1,5 тыс. Отчуждению подлежат 377 земельных участков общей площадью 349 га. Из них 77% – частная собственность (154 участка принадлежат физическим лицам, 129 – юридическим). Министерство обороны обещает: землю выкупят по рыночной стоимости. Правда, имеется существенный нюанс.

    После того, как государство озвучило планы по изъятию участков в тридцатикилометровой зоне у границы с Россией, стоимость земли в приграничных районах резко упала.

    Одним из элементов «Балтийской линии обороны» должна стать так называемая «антидронная стена», считает политолог Андрей Стариков. По его словам, российские и белорусские беспилотники предполагается сбивать дронами прибалтийского производства.

    «В Латвии соответствующие технологии довольно хорошо развиты. Всего производством беспилотников в этой стране занимаются порядка двадцати компаний: они создают машины, которые можно использовать для разведки, наблюдения за территорией и управления артиллерийским огнем. – сказал Стариков газете ВЗГЛЯД. – Сейчас в латвийском регионе Селия создается огромный военный полигон, где уже начала действовать обширная площадка, предназначенная для тестирования боевых беспилотников. Здесь можно будет проверять технические возможности аппаратов, изучать их тактическое применение, находить способы улучшить технологии и т. д.».

    В Литве также есть план возведения трехуровневой «линии обороны» из противотанковых заграждений, минных полей и укрепленных позиций. «Литва переходит от идеи индивидуальных инженерных контр-мобильных мероприятий к разработке единой линии глубоко эшелонированной обороны – это обеспечит нам большую глубину на границе, более сильное командование и полную интеграцию с НАТО и ЕС», – говорится в сообщении Минобороны страны.

    Глубина «линии обороны» в Литве составит 50 км. Первая, пятикилометровая полоса укреплений будет располагаться непосредственно рядом с линией границы и состоять из противотанковых рвов и «зубов дракона», минных полей, укрепленных пунктов с окопами и вспомогательных позиций, оборудованных окопами. Вторая, 15-километровая зона обороны будет включать противотанковые рвы, парки инженерной техники, мосты, подготовленные к подрыву, и блокады возможных плацдармов. На третьей полосе шириной в 30 км помимо размещения противотанковых рвов будет произведена вырубка деревьев.

    Все это, с учетом выселения местных жителей, создает из приграничных территорий стран Прибалтики фактически не «линию обороны», а «зону смерти». В окружении минных полей и заграждений, без лесов и сельскохозяйственный угодий, здесь останутся только военные части и специальные бункеры.

    При этом прибалтийские эксперты все чаще склоняются к тому, что США не будут оказывать существенную военную поддержку Евросоюзу в случае его конфликта с Россией.

    Согласно внутреннему документу Пентагона, с которым ознакомилась газета The Washington Post, в случае вооруженного противостояния с Китаем приоритет Вашингтона может сместиться в сторону Азии – особенно если Москва добьется успехов на европейском фронте. «Самые слабые места ЕС без поддержки США – противовоздушная оборона, разведка и логистика», – считает эксперт литовского Центра анализа европейской политики (CEPA) Эйтвидас Баярунас. По его мнению, «Европа должна подготовиться к сценариям, в которых лидерство США отсутствует или задерживается».

    Андрей Стариков напоминает, что правящие круги стран Прибалтики внушают населению, что «на Украине ведется битва и за нашу свободу», потому что «если Россия победит Украину, то потом нападет на нас». Этим и оправдываются огромные затраты на возведение защитных сооружений и отчуждение частной собственности. В реальности подобными мерами страны Прибалтики ущемляют собственное население, в частности, в Латвии. Россия неоднократно заявляла об абсурдности утверждений относительно якобы планов по нападению на ЕС в целом и страны Прибалтики в частности.

    «В приграничной зоне большинство жителей являются русскоязычными. Они совершенно не симпатизируют латвийскому государству, проводящему в отношении своего русского населения жесткую дискриминационную политику.

    Зато к России и Белоруссии, где у них проживают друзья и родственники, эти люди, как правило, испытывают симпатии. Но говорить об этом вслух чревато серьезнейшими неприятностями – вплоть до уголовного дела и тюрьмы», – подчеркивает Стариков.

    Шоком для жителей приграничья стала в 2022 году ликвидация властями стран Балтии режима упрощенного пересечения границы. «Было сделано все для того, чтобы процесс посещения России или Белоруссии превратился в пытку и мучение: в очередях приходится ждать сутками. При этом у большинства жителей приграничья на той стороне – друзья, родственники, деловые партнеры. Сейчас связи режутся по живому», – отмечает Стариков.

    При этом обитатели приграничных районов жалуются, что государство из них фактически уходит, выводя свои учреждения и услуги. Единственным признаком присутствия государства в этих регионах остаются солдаты и военная техника. То есть страны Прибалтики наносят ущерб не сколько России и Белоруссии, сколько собственным приграничным территориям.

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке?

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Границы стран Прибалтики превращаются в «зону смерти»

    Настоящая полоса отчуждения – фактически «зона смерти» – прямо сейчас создается странами Прибалтики на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией. Как будет выглядеть грандиозная система, которую назвали «Балтийская линия обороны» – и почему жители этих мест вовсе не рады происходящему? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

