Двух жительниц Суджи обменяли на уголовницу с Украины при содействии Лукашенко

Tекст: Тимур Шайдуллин

Две жительницы Суджанского района Курской области были возвращены из украинского плена благодаря инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн. Обмен произошел на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление в Белоруссии, по просьбе украинской стороны.

Хинштейн сообщил: «Еще две жительницы курского приграничья возвращаются сегодня домой. Украинская сторона обратилась к Беларуси, чтобы обменять украинку, которая отбывала наказание за уголовное преступление. По поручению президента республики Александра Лукашенко состоялся ее обмен на двух жительниц Суджанского района – бабушку и внучку 85 и 42 лет».

По словам главы региона, женщины сейчас находятся в Брянской области, для их возвращения организуют транспорт. Они были доставлены в больницу для осмотра, но госпитализация не понадобилась. Хинштейн отметил, что курянок разместят в пункте временного размещения, обеспечат всем необходимым, помогут с восстановлением документов и оформлением положенных выплат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее семь граждан с Украины, спасенных российскими военными, выразили желание вернуться на родину, однако Киев пока не дал согласия на их прием. Другая часть спасенных заявила о намерении оформить российское гражданство.

До этого Киев требовал обменять 10 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, на украинцев, задержанных за противоправные действия, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала неприемлемым.