Двух жительниц Суджи обменяли на уголовницу с Украины при содействии Лукашенко
Две жительницы Суджанского района Курской области вернулись домой после обмена, проведенного при участии президента Белоруссии.
Две жительницы Суджанского района Курской области были возвращены из украинского плена благодаря инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн. Обмен произошел на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление в Белоруссии, по просьбе украинской стороны.
Хинштейн сообщил: «Еще две жительницы курского приграничья возвращаются сегодня домой. Украинская сторона обратилась к Беларуси, чтобы обменять украинку, которая отбывала наказание за уголовное преступление. По поручению президента республики Александра Лукашенко состоялся ее обмен на двух жительниц Суджанского района – бабушку и внучку 85 и 42 лет».
По словам главы региона, женщины сейчас находятся в Брянской области, для их возвращения организуют транспорт. Они были доставлены в больницу для осмотра, но госпитализация не понадобилась. Хинштейн отметил, что курянок разместят в пункте временного размещения, обеспечат всем необходимым, помогут с восстановлением документов и оформлением положенных выплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее семь граждан с Украины, спасенных российскими военными, выразили желание вернуться на родину, однако Киев пока не дал согласия на их прием. Другая часть спасенных заявила о намерении оформить российское гражданство.
До этого Киев требовал обменять 10 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, на украинцев, задержанных за противоправные действия, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала неприемлемым.