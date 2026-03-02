Москалькова заявила о нежелании Украины принять сограждан

Tекст: Ольга Иванова

Семь граждан Украины, которых российские военные спасли из зоны боевых действий, выразили желание вернуться к своим семьям на Украину, однако украинская сторона не готова их принять, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. На сегодняшний день 17 человек уже смогли вернуться на родину, остальные находятся в пунктах временного размещения на территории России.

«Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе», – заявила Москалькова.

Она подчеркнула, что процесс воссоединения с семьями требует координации, в этом участвуют Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона, через границу которой осуществляется возвращение. Однако, как отметила Москалькова, украинская сторона пока не ответила на просьбу принять граждан, желающих вернуться домой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова рассказала, что часть спасенных с Украины граждан выразили желание оформить российское гражданство.

Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.