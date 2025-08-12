Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Эксперт Санчес заявил о невыплатах семьям погибших колумбийских наемников
Колумбийским наемникам, которых заманивают на Украину обещаниями крупных выплат и страховки, зачастую отказывают в компенсациях после гибели на фронте, сообщил преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
По его словам, ВСУ и вербовщики наемников обещают колумбийцам высокие гонорары и крупные компенсации в случае гибели, но затем отказываются их выплачивать, передает РИА «Новости». Санчес отметил, что одной из главных уловок при вербовке является обещание страхования жизни с выплатой до 400 тыс. долларов.
Эксперт подчеркнул, что при 500-600 погибших или пропавших колумбийских наемниках сумма компенсаций для Украины становится критически крупной, и из-за этого Киеву невыгодно возвращать тела погибших. Санчес также отметил, что наемники оформляются через частные структуры, формально не связанные с министерством обороны Украины, что позволяет не нести юридической ответственности за боевиков.
Ранее военнопленный из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» ВСУ Алексей Бобров рассказал, что иностранных наемников часто обманывают с выплатами, из-за чего они не хотят участвовать в боевых действиях.
