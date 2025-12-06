Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.6 комментариев
Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове
Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова
В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».
Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости». Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.
Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.
Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.
До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.