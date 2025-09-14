Связисты развернули новые спутниковые комплексы на учениях «Запад-2025»

Tекст: Дарья Григоренко

Учения проходят с участием подразделений связи вооруженных сил России, которые отрабатывают задачи по обеспечению связью региональной группировки войск, передает РИА «Новости».

Начальник комплекса связи с позывным «Тверь» отметил, что эти системы уже использовались в зоне проведения спецоперации на Украине. «Одно из ключевых достоинств данных станций – их компактность и мобильность, что уже подтверждено при их использовании в зоне проведения специальной военной операции. Стоит также отметить, что для освоения и уверенного развертывания станций спутниковой связи достаточно пройти месячный курс подготовки», – приводит его слова пресс-служба.

Станции «Квадрат» и «Спринт» работают по единому принципу, но функционируют в разных диапазонах частот. «Спринт» обеспечивает устойчивое соединение для пунктов управления подразделениями, а «Квадрат» предназначена для передачи больших объемов информации в интересах полков и дивизий. Новые системы позволяют использовать защищенную электронную почту, видеоконференцсвязь и другие каналы передачи данных.

Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие связи применили беспилотный летательный аппарат для монтажа линии оптоволоконной связи в рамках учений «Запад-2025».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность белорусских войск на учениях «Запад-2025». Минобороны России сообщило об уничтожении условного противника в ходе этих учений.