Глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск на учениях «Запад-2025»

Глава Минобороны Белоруссии Хренин оценил готовность войск на учениях

Tекст: Евгения Караваева

О готовности белорусских войск к выполнению задач в рамках учений «Запад-2025» сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, передает ТАСС. Глава Минобороны посетил один из районов совместных учений и заслушал доклады командиров, после чего дал оценку подготовке военнослужащих.

В ходе учений подразделения оперативных объединений проводят оборонительную операцию, удерживают укрепленные районы и ведут огонь по условному противнику. Командование соединений контролирует действия войск и координирует применение сил и средств на местах.

Воздушно-космические силы и войска ПВО отрабатывают отражение ударов противника и обеспечивают авиационную поддержку сухопутных войск. Управление войсками региональной группировки осуществляется с командного пункта, где принимаются ключевые решения по ходу учения.

Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на учениях «Запад-2025». В рамках учений «Запад-2025» экипажи Ту-22М3 отработали практическое бомбометание, уничтожив учебные цели на полигоне.