Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику на учениях

Минобороны сообщило об ударе Ту-22М3 по объектам на учениях «Запад-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по условному противнику, передает ТАСС. Удары выполнялись в составе пар с высот около одной тысячи метров. В ходе эпизода летчики разыграли уничтожение критически важных объектов и нарушение системы управления противника.

Практическое бомбометание проводилось на одном из полигонов в рамках учений «Запад-2025». В Минобороны России подчеркнули: «Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта».

Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польша также перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.