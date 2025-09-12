  • Новость часаГубернатор Дрозденко: Военные отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    12 сентября 2025, 03:16 • Новости дня

    Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

    Глава МВД Польши Кервиньский: Граница с Белоруссией полностью закрыта

    Tекст: Антон Антонов

    С полуночи все погранпереходы на границе Польши с Белоруссией приостановили работу из-за учений «Запад-2025», сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

    Кервиньский сделал данное заявление на единственном работавшем до этого пассажирском пункте пропуска в Тересполе, передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    «В полночь мы закрыли движение на границе с Белоруссией. Это связано с учениями «Запад-2025», – сказал он.

    Он уточнил, что пограничное движение возобновится только после гарантии полной безопасности для жителей Польши. По словам Кервиньского, власти страны будут стремиться как можно быстрее восстановить экономические связи и транспорт на границе.

    Закрытие касается не только Тересполя, но и пункта для грузового транспорта «Кукурыки» – «Козловичи», а также трех железнодорожных переходов: «Кузница Белостоцкая» – Гродно, «Семянувка» – «Свислочь» и «Тересполь» – «Брест».

    Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025» начинаются в пятницу на территории Белоруссии, военные маневры продлятся до 16 сентября, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша сообщала о планах полного закрытия границы с Белоруссией из-за учений «Запад-2025». Польские власти решили направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к гражданам страны с настоятельной просьбой не ездить в Россию и Белоруссию.

    11 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал граждан страны не посещать Россию и Белоруссию, передает ТАСС. В эфире радиостанции RMF24 он заявил: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

    Сикорский подчеркнул, что подобные обращения уже звучали ранее, однако сохраняется высокий интерес граждан республики к поездкам в Россию и Белоруссию. По его словам, за 2024 год из Польши было совершено более 40 тысяч поездок в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России после инцидента с российскими дронами.

    11 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Эксперт Прохватилов: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов, Валерия Городецкая

    Армия Польши продемонстрировала низкую готовность к угрозам после недавнего инцидента с беспилотниками, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов.

    Польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также самолет радиоразведки SAAB 340 в ответ на атаку дронов на логистический хаб в Жешуве, заявил Прохватилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Подключились также силы Румынии и Нидерландов, которые подняли свои F-16.

    Эксперт отметил, что дроны, по его данным, были собраны из обломков российских «Гераней», не несли взрывчатки и были кустарного производства. «Поляки, конечно, этого не знали, но БПЛА в любом случае не стоили подъема в воздух истребителей», – заявил Прохватилов.

    Он добавил, что на СВО такие беспилотники сбивают из дробовиков или автоматов Калашникова. Поднятие дорогостоящей военной авиации и пуск ракет на сотни тысяч евро, по мнению эксперта, свидетельствуют об отсутствии у поляков реального понимания современных военных конфликтов.

    Прохватилов подчеркнул, что сейчас реально воевать умеют две армии – российская и украинская, поскольку они участвуют в самом остром военном конфликте эпохи и оперируют новейшими технологиями. Польская армия, по мнению эксперта, не способна защищать свою территорию адекватными средствами.

    В ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России поддержал инициативу.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    11 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за начало процесса снятия санкций в отношении республики, передает ТАСС. Он отметил, что отмена ограничительных мер со стороны Вашингтона позволит стране облегчить экономическую деятельность. Лукашенко подчеркнул значимость этого шага, однако добавил, что это не главное направление в работе Белоруссии.

    «То, что они (американцы) начали снимать санкции с нас – спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика – это жизнь людей», – заявил президент на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым.

    Он также отметил, что санкции оказывали серьезное влияние на экономику страны, а отмена части ограничений может положительно сказаться на жизненном уровне населения. В ходе беседы Лукашенко подчеркнул необходимость работы по всем направлениям, несмотря на отдельные успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона заявила о намерении восстановить полноценное дипломатическое присутствие в Минске. Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

    11 сентября 2025, 16:15 • Новости дня
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    США отменили ограничения для авиакомпании «Белавиа»

    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
    @ Tairo Lutter/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запретительные меры в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа» отменены по итогам решения, согласованного всеми профильными министерствами и ведомствами США.

    Санкции с авиакомпании «Белавиа» были официально сняты Соединенными Штатами, передает БелТА. Об этом рассказал представитель президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что решение было принято лично президентом США Дональдом Трампом в присутствии десятков участников и стало итогом одобрения всеми профильными ведомствами страны, включая Госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов.

    Коул особо отметил: «Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято».

    Ранее «Белавиа» находилась под действием ограничительных мер, которые препятствовали выполнению ряда полетов и доступа к зарубежным сервисам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко заявили о готовности приложить все усилия для нормализации отношений между странами.

    Американская сторона выразила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в Минске.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать ряд иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    11 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.

    11 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Представитель Трампа Коул заявил о нормализации отношений с Белоруссией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры США и Белоруссии, Дональд Трамп и Александр Лукашенко, готовы приложить все усилия для нормализации отношений между странами. Об этом в Минске после встречи с Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул.

    «Я уверен, что удовлетворен будет результатами нашей встречи и президент Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Белоруссии и США – это такие лидеры, которые сделают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах», – подчеркнул Коул, общаясь с журналистами в четверг, передает РИА «Новости».

    Видеозапись его общения с прессой была опубликована в Telegram-канале «Пул первого», который близок к пресс-службе главы Белоруссии.

    Ранее Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    11 сентября 2025, 05:31 • Новости дня
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Польши в связи с инцидентом с дронами в своем воздушном пространстве обратились с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в миссии Республики Корея, которая председательствует в Совбезе ООН в сентябре.

    Сейчас обсуждается, когда именно может пройти заседание, передает РИА «Новости».

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности страны на четверг. Об этом рассказал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Заседание состоится в 17.00 (18.00 мск). Перед началом заседания Навроцкий планирует посетить 31-ю базу тактической авиации под Познанем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Минобороны России выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России также выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с беспилотниками.

    11 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    США захотели возобновить работу посольства в Минске

    Представитель Трампа заявил о планах восстановить работу посольства США в Минске

    США захотели возобновить работу посольства в Минске
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко американская сторона обозначила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в белорусской столице.

    Посольство Соединенных Штатов может возобновить работу в Минске в ближайшем будущем, передает ТАСС. Об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», – приводит агентство прямую речь Коула.

    По его словам, возвращение американской дипмиссии находится на этапе переговоров, и конкретные даты пока не называются. Коул подчеркнул, что между странами можно сделать еще многое для нормализации и улучшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    11 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    В Италии «коалицию желающих» обвинили в планах раздела Украины

    L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» планирует раздел Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Хакерская группировка KillNet опубликовала карту, полученную в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии и свидетельствующую о том, что «коалиция желающих» планирует фактический раздел Украины, передает L'Antidiplomatico.

    Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».

    В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

    Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.

    Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    11 сентября 2025, 17:55 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нагнетании обстановки в Польше в связи с БПЛА

    Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти «как дикари» нагнетают ситуацию вокруг инцидента с беспилотниками, хотя белорусская сторона заранее проинформировала Варшаву о происходящем.

    По его словам, все возможные для уничтожения беспилотники были сбиты, однако несколько аппаратов осталось. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», – заявил Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает ТАСС.

    Эти заявления были сделаны на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши. Видеофрагмент разговора был опубликован Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента Белоруссии.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.

    11 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    МИД Нидерландов вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА над Польшей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил вызвал российского посла Владимира Тарабрина в МИД королевства из-за инцидента с нарушением беспилотником воздушного пространства Польши.

    Как передает телеканал NOS, власти Нидерландов рассматривают возможность введения новых ограничительных мер в отношении России. Кроме того, в материале подчеркивается, что к перехвату дронов были привлечены голландские истребители F-35, которые выполняют задачи в составе миссий НАТО в Польше, пишет ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщил, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    В Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.

    11 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Польша обнаружила 17-й беспилотник на своей территории

    Tекст: Антон Антонов

    На юго-востоке Польши нашли очередной беспилотник, который, как заявляют власти страны, нарушил воздушное пространство в ночь на 10 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

    Галецкая сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), что 17-й БПЛА был обнаружен в населенном пункте Примярки в волости Ксенжополь, район Билгорай.

    Прежде сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства неизвестными беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве также отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    11 сентября 2025, 14:48 • Новости дня
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Подарок от американского президента Дональда Трампа был вручен Александру Лукашенко представителем президента США Джоном Коулом, сообщает ТАСС. Запонки украшены изображением Белого дома, являющегося официальной резиденцией американских президентов в Вашингтоне.

    Коул рассказал, что Трамп лично напомнил ему передать этот сувенир белорусскому лидеру, сказав: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту [Лукашенко]».

    Лукашенко, получив подарок, отметил, что запонки показались ему интересными, и добавил: «Ну, я постараюсь в долгу не остаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    11 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Безопасности ООН в ближайшее время соберется на экстренное заседание из-за серии нарушений воздушного пространства Польши дронами, зафиксированных в ночь на 10 сентября.

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН будет созвано по просьбе Польши, пишет ТАСС.

    В заявлении польского МИД, опубликованном в социальной сети X, говорится: «По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушении польского воздушного пространства <…>», при этом утверждается, что нарушение произошло со стороны России. Ожидается, что заседание может пройти в пятницу, 12 сентября.

    Ранее, утром 10 сентября, польская армия сообщила об уничтожении нескольких объектов, которые были идентифицированы как беспилотники, пересекшие воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск отметил, что всего за ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений, а все беспилотники, по его словам, прилетели с территории Белоруссии. Известно о трех сбитых БПЛА.

    В ответ на эти события НАТО по просьбе Варшавы активировала статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации членов альянса в случае угрозы безопасности одной из стран. Представители альянса начали обсуждение сложившейся ситуации.

    Министерство обороны России, в свою очередь, официально заявило, что удары наносились по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. По информации российского ведомства, объекты на территории Польши не были целью атак, а дальность используемых БПЛА не превышает 700 километров.

    В Минобороны России подчеркнули, что готовы к консультациям с польской стороной по данному инциденту. Российская сторона заверила, что атаки на польскую территорию не планировались и призвала к диалогу для уточнения всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с беспилотником.

    Европейские союзники предложили Польше усилить систему ПВО после случившегося.

    Между тем Министерство иностранных дел России выразило готовность включиться в выяснение обстоятельств на фоне обвинений со стороны Варшавы.

