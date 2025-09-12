Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025»

Глава МВД Польши Кервиньский: Граница с Белоруссией полностью закрыта

Tекст: Антон Антонов

Кервиньский сделал данное заявление на единственном работавшем до этого пассажирском пункте пропуска в Тересполе, передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.

«В полночь мы закрыли движение на границе с Белоруссией. Это связано с учениями «Запад-2025», – сказал он.

Он уточнил, что пограничное движение возобновится только после гарантии полной безопасности для жителей Польши. По словам Кервиньского, власти страны будут стремиться как можно быстрее восстановить экономические связи и транспорт на границе.

Закрытие касается не только Тересполя, но и пункта для грузового транспорта «Кукурыки» – «Козловичи», а также трех железнодорожных переходов: «Кузница Белостоцкая» – Гродно, «Семянувка» – «Свислочь» и «Тересполь» – «Брест».

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025» начинаются в пятницу на территории Белоруссии, военные маневры продлятся до 16 сентября, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша сообщала о планах полного закрытия границы с Белоруссией из-за учений «Запад-2025». Польские власти решили направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к гражданам страны с настоятельной просьбой не ездить в Россию и Белоруссию.