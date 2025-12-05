Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Путин прибыл в президентский дворец в Дели
Президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Индии для участия в официальной церемонии, передает РИА «Новости».
Российского лидера встретили президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди, церемония прошла утром на площади перед Раштрапати Бхаван.
Позже в пятницу в Хайдарабадском дворце состоятся официальные переговоры между Россией и Индией на высшем уровне.
Раштрапати Бхаван считается главной резиденцией президента Индии, его построили в 1929 году по проекту Эдвина Лютьенса как дворец вице-короля. Здание выполнено в стиле англо-индийской архитектуры с восточными арками и куполами, его площадь – 132 гектара.
Перед дворцом возвышается Джайпурская колонна, подаренная вице-королю правителем княжества Джайпур. С противоположной стороны расположен парк «Бессмертный сад», который отличается смешением восточных и европейских традиций садово-паркового искусства.
Ранее встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога.
Президент России Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Моди в Нью-Дели.
Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.