Путин прибыл в президентский дворец в Дели на официальную встречу

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Индии для участия в официальной церемонии, передает РИА «Новости».

Российского лидера встретили президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди, церемония прошла утром на площади перед Раштрапати Бхаван.

Позже в пятницу в Хайдарабадском дворце состоятся официальные переговоры между Россией и Индией на высшем уровне.

Раштрапати Бхаван считается главной резиденцией президента Индии, его построили в 1929 году по проекту Эдвина Лютьенса как дворец вице-короля. Здание выполнено в стиле англо-индийской архитектуры с восточными арками и куполами, его площадь – 132 гектара.

Перед дворцом возвышается Джайпурская колонна, подаренная вице-королю правителем княжества Джайпур. С противоположной стороны расположен парк «Бессмертный сад», который отличается смешением восточных и европейских традиций садово-паркового искусства.

Ранее встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога.

Президент России Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Моди в Нью-Дели.

Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.