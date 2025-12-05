Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать

Tекст: Ольга Иванова

Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.



