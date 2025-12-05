Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа
Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более 2,5 часов личного диалога, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжалась более 2,5 часов, передает ТАСС.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об этом журналистам, комментируя продолжительность переговоров в узком формате.
Подробности обсуждавшихся тем пока не раскрываются.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийского текста «Бхагавадгита» на русском языке.
До этого Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.
Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.