  Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    8 комментариев
    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня

    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    7 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

    Орбан заявил о решении оставить конфискованные украинские деньги

    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в Венгрии до выяснения их принадлежности.

    Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

    Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

    Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

    Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского.

    Комментарии (6)
    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    Комментарии (3)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (20)
    7 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук

    Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану

    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, напомнив ему игру на рояле без рук.

    Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».

    «Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.

    Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.

    Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.

    Комментарии (12)
    7 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».

    По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.

    «В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.

    Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.

    Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.

    Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.

    Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.

    Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций из-за угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Вашингтона в районе Ормузского пролива фактически привела к отмене ограничений против российского энергетического сектора.

    Евросоюз предложил рассмотреть отмену антироссийских санкций на поставку энергоносителей в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (9)
    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань», нанесенным российскими войсками беспилотных систем.

    Вооруженные силы России нанесли удар барражирующим боеприпасом по украинскому вертолету Ми-8, который базировался на аэродроме близ Михайловки, передает РИА «Новости». Атаку успешно провели специалисты войск беспилотных систем.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины, в том числе был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана

    Politico сообщил о возможном давлении Зеленского на США по Ирану

    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке, предполагают западные СМИ.

    Глава Украины Владимир Зеленский может получить дополнительный рычаг давления на администрацию США благодаря сотрудничеству по противодействию иранским беспилотникам на Ближнем Востоке, пишет Politico. По данным источника, близкого к команде президента США по вопросам национальной безопасности, просьба Вашингтона о помощи с иранскими БПЛА дает Зеленскому некоторую возможность влияния на Белый дом в краткосрочной перспективе.

    В публикации отмечается, что в обмен на поддержку Киев может выдвинуть определённые требования, однако они должны быть реалистичными. Как вариант, Зеленский может запросить передачу небольшого количества дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Ранее стало известно, что американские власти обратились к Украине за консультациями по борьбе с иранскими беспилотниками, применяемыми на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что этот диалог способен усилить позиции Зеленского в переговорах с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поручил отправить украинских специалистов по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока по просьбе США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решение трагикомичным и показательным.

    Ранее Зеленский заявил о приостановке переговоров по урегулированию ситуации на Украине из-за действий Ирана.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 08:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном перехвате 124 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 124 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 124 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобороны России. В официальном сообщении говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 29 аппаратов. В Орловской области уничтожено 15 беспилотников, в Белгородской – 11, в Рязанской – девять. В Калужской области сбито восемь дронов, в Воронежской – семь, по шесть БПЛА перехвачено над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом.

    Кроме того, по пять беспилотников сбили над Тульской и Самарской областями, три – над Липецкой областью. В Московском регионе перехвачено три дрона, в том числе один, который направлялся на Москву. По два БПЛА сбито над Саратовской и Ульяновской областями, один – над Ивановской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь сбили 151 украинский беспилотник. Власти Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 07:32 • Новости дня
    Взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме

    Tекст: Денис Тельманов

    В субботу утром были зафиксированы взрывы сразу в трех ближневосточных городах, среди которых Дубай, Манама и Иерусалим.

    Взрывы в городах Дубай и Манама произошли утром в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов.

    «В субботу утром в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме были слышны взрывы», – говорится в сообщении.

    Подробностио причинах происшествий и возможных последствиях пока не приводятся.

    В то же утро в Иерусалиме также был зафиксирован взрыв, который прогремел после объявления воздушной тревоги, связанной с приближением иранской ракеты.

    Как отмечается, взрыв произошел вскоре после сигнала тревоги, когда стало известно о запуске ракеты со стороны Ирана.

    На данный момент официальные лица в ОАЭ, Бахрейне и Израиле не делали заявлений по поводу случившегося. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Ночью по Тегерану были нанесены авиаудары США и Израиля, под которые попали жилые кварталы и район Тегеранского университета. Данные о жертвах в результате авиаударов по Тегерану уточняются.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 08:43 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии назвал число погибших сограждан-наёмников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ, погибли к настоящему времени, заявил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

    По его словам, потери среди граждан Бразилии, присоединившихся к украинским военным формированиям, достигли 60-70 человек, передает РИА «Новости». Фариназу заявил: «из 500 бразильцев, отправившихся на Украину, уже 60-70 погибли».

    Фариназу подчеркнул, что процесс набора бразильцев в ВСУ связан с коррупционными схемами, а многие рекруты оказались обманутыми. Он отметил, что в ноябре число погибших бразильцев оценивалось в 45-50 человек, однако за последние месяцы потери увеличились.

    Также Фариназу рассказал, что были случаи, когда бразильцы убивали других бразильцев, находясь на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ. Списки погибших на Украине наемников включили советников из США, Германии и Британии.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    МИД опроверг договоренности России и США по лимитам ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    В МИД России назвали спекуляциями сообщения о якобы достигнутых договоренностях с США по соблюдению лимитов по ДСНВ после истечения срока договора.

    Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова прозвучало в интервью агентству РИА «Новости». Он подчеркнул, что продолжающиеся сообщения о договоренностях между Россией и США по сохранению лимитов по ДСНВ являются лишь спекуляциями.

    Рябков призвал внимательно изучить публичные заявления американских официальных лиц, в частности представителей госдепартамента США.

    В качестве примера замминистра отметил выступления США на Конференции по разоружению в Женеве, где представители Вашингтона заявили, что количественные ограничения, заложенные в ДСНВ, утратили актуальность после истечения срока действия договора.

    По словам Рябкова, США официально заявили: «не могли принять предложение о поддержании центральных лимитов по ДСНВ, это по определению стало бы плохой сделкой».

    Портал Axios ранее сообщал, что переговоры между Россией и США в Абу-Даби якобы завершились соглашением о временном соблюдении параметров ДСНВ, однако российская сторона это опровергла.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также подтверждал, что тема судьбы ДСНВ обсуждалась на переговорах в Абу-Даби, но договоренности достигнуто не было.

    Владимир Путин осенью прошлого года предлагал на взаимной основе придерживаться лимитов по стратегическим вооружениям еще один год после окончания действия ДСНВ, однако официального ответа от США не последовало.

    С 5 февраля, после истечения срока действия договора, стороны не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ, а Россия намерена выстраивать свою позицию исходя из анализа военной политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон запланировал строительство 450 шахт для новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel. США проводят испытательные запуски ракеты Minuteman III, которые, по их заявлениям, не связаны с мировой обстановкой.

    Работы по модернизации ядерной триады ведутся без ограничений из-за прекращения действия договора СНВ-3. Эксперты отмечают, что Россия обязательно предпримет ответные шаги на действия США.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    В банках Украины возникли проблемы с наличными

    Банки Украины столкнулись с нехваткой наличных после скандала в Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В банках Украины наблюдаются трудности с выдачей наличных средств после скандала с инкассаторами в Венгрии, где у них изъяли валюту и золото, отмечают местные СМИ.

    В ряде украинских банков зафиксированы проблемы с выдачей наличных после задержания инкассаторов в Венгрии, сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на НАБУ.

    В Ощадбанке ранее подтвердили, что задержанные инкассаторы являются их сотрудниками. Там пояснили, что перевозка валюты и драгоценных металлов осуществлялась на основании соглашения с Райффайзенбанком в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии 5 марта задержали семь человек по подозрению в отмывании денег, изъяв у них 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала года на Украину через Австрию было перевезено 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золотых слитков при участии лиц, связанных со спецслужбами.

    Кроме того, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал СБУ, а Будапешт потребовал от Киева объяснений и депортировал злоумышленников на родину.

    В свою очередь, Киев назвал задержание подозреваемых в Венгрии захватом заложников.


    Комментарии (0)
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

