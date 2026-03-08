В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.19 комментариев
В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.
Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.
В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».
В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.
Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.
