    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    СМИ: В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    38 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    8 комментариев
    17 августа 2025, 08:45 • Новости дня

    Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в ВСУ

    Наемники из Латинской Америки организовали поставки наркотиков в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канал поставки наркотиков в украинскую армию на территории Херсонской и Николаевской областей наладили латиноамериканские наемники, используя необычные способы маскировки, сообщили в антифашистском сопротивлении.

    Как сообщили в подполье, латиноамериканские наемники, состоящие в рядах украинской армии на территориях Херсонской и Николаевской областей, организовали канал поставки и сбыта наркотиков непосредственно на линию боевого соприкосновения, передает РИА Новости.

    По словам собеседника агентства, поставки осуществляются креативным способом: «К процессу они подошли творчески: наркотики фасуются в окопные свечи и под видом благих намерений передаются в подразделения».

    Антифашистское подполье уточняет, что наркотические вещества попадают на Украину морским путем и разгружаются в порту Николаева, где также работают выходцы из Латинской Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Участники подполья заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    16 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа новые гарантии безопасности для Украины
    Зеленский попросил у Трампа новые гарантии безопасности для Украины
    @ Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский повторно затронул вопрос гарантий безопасности для Украины и акцентировал участие США и Европы.

    Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом вновь обратился с просьбой о предоставлении гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и европейских стран для Украины, передает ТАСС. Зеленский подчеркнул важность того, чтобы безопасность Украины была надежно и долгосрочно гарантирована при участии и Европы, и Соединенных Штатов. Он также выразил пожелание, чтобы ключевые вопросы, касающиеся Украины, обсуждались с участием киевских властей.

    Кроме того, глава киевского режима предложил ужесточить санкции в отношении России, если не состоится трехсторонняя встреча между Россией, США и Украиной. Зеленский считает, что более жесткие ограничения смогут усилить давление на Москву.

    По данным агентства РБК-Украина, на переговорах с Трампом обсуждался вопрос о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей Североатлантического договора. Речь идет о формате коллективной обороны вне рамок НАТО, что подразумевает международные обязательства по защите Украины, не вступая в альянс.

    Ранее Трамп в беседе с европейскими лидерами обсудил возможность предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии с принципом коллективной обороны НАТО, но без формального участия альянса.

    Также Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским.

    Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в понедельник, 18 августа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    Комментарии (3)
    16 августа 2025, 08:59 • Новости дня
    Командование ВСУ приказало взять Новоконстантиновку любой ценой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный штаб ВСУ отдал 225-му штурмовому полку приказ захватить Новоконстантиновку и предъявить видеодоказательства успеха операции.

    Генштаб ВСУ поручил 225-му отдельному штурмовому полку захватить населенный пункт Новоконстантиновка любой ценой, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    По словам источника агентства, противник сосредоточил основные усилия именно в этом районе, бросив в атаку максимальное количество личного состава и техники. В операциях также принимают участие подразделения сил специальных операций ВСУ.

    Собеседник отметил, что перед украинским полком поставлена задача не только овладеть Новоконстантиновкой, но и предоставить видеодоказательства для подтверждения своих успехов генштабу ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли до 70% штурмовиков при попытке атаковать Новоконстантиновку ради создания видеоотчета о, «успехах».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Колодези в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» завершила освобождение Вороного в Днепропетровской области.

    Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ около Боровской Андреевки, Купянска, Осиново, Песчаного, Петропавловки Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Среднего ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, британский бронеавтомобиль Mastiff, бронемашина «Новатор», три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Диброва, Ивановки, Левадного, Новониколаевки, Орестополя Днепропетровской области, Новодаровки Запорожской области и Камышевахи ДНР.

    При этом противник потерял более 215 военнослужащих, бронемашину и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Бояро-Лежачами, Новой Сечью, Садками, Степным, Храповщиной и Юнаковкой Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Амбарного, Волчанска, Ильича, Казачьей Лопани и Старицы Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, десять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Белой Горы, Берестока, Иванополья, Константиновки, Майского, Новодмитровки, Северска, Серебрянки и Степановки ДНР.

    Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два американских бронеавтомобиля MaxxPro, пикап, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав» и «Квертус» и склад, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» поблизости от Андреевки, Димитрова, Красноармейска, Муравки, Новоалександровки, Родинского и Удачного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 400 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и два турецких бронеавтомобиля Kirpi, пять пикапов, три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Берислава, Днепровского, Никольского, Садового, Червоного Маяка Херсонской области и Степового Запорожской области.

    Уничтожены свыше 80 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, пять станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александроград в ДНР. За день до этого они освободили Искру и Щербиновку в ДНР. А ранее освободили Суворово и Никаноровку в ДНР.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Мобилизованные солдаты ВСУ исчезли под Сумами через десять дней службы

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинских мобилизованных из 71-й бригады исчезла после отправки на боевое задание в районе Нижней Сыроватки близ Сум, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа мобилизованных украинских военнослужащих пропала без вести всего через десять дней после прибытия на место дислокации под Сумами, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, речь идет о солдатах 71-й отдельной егерской бригады. Родственница одного из пропавших рассказала, что после прибытия в пункт дислокации в населенном пункте Нижняя Сыроватка, через десять дней солдаты были отправлены на боевое задание, где исчезли в полном составе.

    Источник агентства уточнил, что подобная практика, когда мобилизованных бросают в бой сразу после короткой подготовки, применялась и в других подразделениях ВСУ. Он отметил, что таким образом командование украинской армии пытается сдержать наступление российских войск, одновременно формируя резервы из более подготовленных военных для будущих операций.

    Ранее командование ВСУ в Сумской области прекратило выдавать родственникам тела погибших украинских военнослужащих.

    Украинское командование приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам.

    Украинская 95-я бригада потеряла боеспособность и моральный дух в районе Сум.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 17:21 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил мужчину с сыном в Курской области

    Мужчина и ребенок погибли при атаке дрона на авто в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В Рыльском районе Курской области в ходе атаки вражеского дрона загорелся автомобиль, в котором находились мужчина и его 13-летний сын.

    В результате атаки украинского дрона в Рыльском районе Курской области погибли мужчина 52 лет и его 13-летний сын, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

    По предварительной информации, беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились отец и сын. В результате взрыва и пожара оба погибли на месте происшествия.

    Хинштейн выразил соболезнования родным погибших, подчеркнув, что это тяжелейшая утрата для всей области. Он назвал произошедшее подлым преступлением, которое ничто не может оправдать.

    Глава региона также обратился к жителям области с призывом не возвращаться в приграничные районы, чтобы избежать трагических последствий. Власти продолжают обеспечивать безопасность на границе и расследуют обстоятельства случившегося.

    Накануне количество пострадавших в результате ночной атаки беспилотников на Курск достигло 12 человек.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 22:50 • Новости дня
    Кадыров заявил об отражении попытки прорыва ВСУ в Сумской области

    Глава Чечни Кадыров: ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались прорвать оборону между двумя российскими опорными пунктами на Сумском направлении, атака была успешно отражена, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Военнослужащие России успешно отразили попытку прорыва украинских войск между двумя опорными пунктами на сумском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    По словам Кадырова, в последние дни обстановка в зоне ответственности второго батальона полка 1434 «Ахмат-Чечня» на этом участке оставалась сложной. Он отметил, что под командованием Асламбека Салиева подразделение вело активные боевые действия, а противник пытался прорваться, используя дроны типа «Баба-Яга».

    «Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск. В ходе боестолкновения ликвидировано пять человек противника», – заявил глава Чечни.

    Кадыров также сообщил, что одновременно с боями на земле были сбиты несколько вражеских беспилотников, не допущено повреждения российских позиций. По его словам, по запросу чеченского подразделения силы ВКС России нанесли удар по отступающим противникам с помощью авиабомб ФАБ, что, по словам Кадырова, лишило их возможности и желания повторить попытку прорыва.

    Ранее украинские войска в Сумской области понесли большие потери, а 95-я десантно-штурмовая бригада утратила боеспособность. В районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать роты и взводы.

    ВСУ начали перегруппировку своих сил для подготовки атаки в Сумской области.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 05:25 • Новости дня
    Британский полковник назвал НАТО «бумажным тигром» по сравнению с ВС России

    Telegraph: Экс-полковник назвал НАТО «бумажным тигром» в сравнении с ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник британских вооруженных сил в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что время вялых европейских компромиссов прошло, так как Европа не всегда может полагаться на дядю Сэма в вопросе спасения, когда рядом такая держава, как Россия.

    Отставной британский полковник Кемп в своей статье для Telegraph напоминает, как Россия поддерживает «поразительный уровень производства вооружений», якобы дополняя его поставками из Ирана, Северной Кореи и Китая. Как  переориентировала экономику с Европы на страны БРИКС, как преодолела  финансовые трудности.

    « Россия показала, что ее вооруженные силы не бумажный тигр. Хваленой западной техники, технического совершенства и военных доктрин недостаточно, чтобы победить ее. Действительно, Россия усвоила уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими инновациями на поле боя так, как это не удалось Западу», – пишет Кемп.

    Он перечисляет также, как зависимые от российских энергоносителей европейские страны продолжали играть роль в подпитке российских ресурсов, а суровые западные санкции оказались недостаточными.

    «Тем временем европейцы превратились в наблюдателей за судьбой Украины – и своей собственной. Европейские лидеры, похоже, даже не осознают, что причина всей этой ситуации и всего, что из нее вырастет, во многом находится у них самих», – говорится в статье.

    Британский отставник считает, что причина спецоперации совсем на то, о чем говорит российский президент Владимир Путин, а наоборот.

    «Путин совершенно верно оценил ситуацию: именно НАТО было «бумажным тигром», – отметил он.

    Кемп привычно стращает евроколлег злой и мощной Россией, призывает объединяться и самим готовиться к обороне, увеличивать затраты на нее, восстанавливать армии и закаливать политическое мышление, так как американский Дядя Сэм совсем ненадежен.

    «География сама по себе диктует, что европейские страны теоретически должны вкладывать в будущее Украины больше средств, чем США, и именно им следует стремиться нести бремя гарантий безопасности, а не постоянно оглядываться по ту сторону Атлантики», – считает отставной полковник.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома

    уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.


    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    Разведчики вскрыли позиции ВСУ при слежке за машиной снабжения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разведчики-операторы дронов группировки «Южная» смогли выследить пикап снабжения ВСУ, с его помощью они раскрыли сразу несколько позиций украинских войск, которые затем уничтожили, сообщило Минобороны.

    Разведчики засекли украинский пикап, который ехал вдоль линии боевого соприкосновения, они решили не уничтожать его, а проследить маршрут движения, пояснило ведомство, передает ТАСС.

    Это позволило обнаружить целый ряд украинских позиций.

    Пикап после этого поразили с помощью ударного дрона, а артиллеристы нанесли точные удары по двум пунктам управления беспилотников и пункту временной дислокации ВСУ.

    Ранее российские военные заявляли, что в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника.

    Также ВС России поразили опорный пункт украинской армии, располагавшийся на Константиновском направлении, пункт был оборудован пулеметами и противотанковыми комплексами.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 10:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов над Белгородской областью

    Tекст: Мария Иванова

    В утренние часы над Белгородской областью были сбиты шесть самолетных беспилотников, атаковавших регион с территории Украины.

    Шесть украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над территорией Белгородской области с 7.00 до 9.30 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что для отражения атаки были задействованы дежурные силы противовоздушной обороны. В результате оперативных действий угрозы для гражданских объектов и жителей региона предотвращены.

    Данных о пострадавших или разрушениях инфраструктуры в результате инцидента не поступало.

    Минобороны сообщало о том, что за ночь были сбиты 29 украинских беспилотников.

    Ранее мэр Ростова-на-Дону заявил, что в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены 33 жилых дома.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Главы МИД России и Турции обсудили итоги саммита на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили перспективы мирного процесса между Россией и Украиной после саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.

    Российский МИД сообщил о телефонном разговоре между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Турции Хаканом Фиданом по инициативе последнего.

    «Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа. Обсужден также график предстоящих двусторонних контактов», – сообщили в российском  ведомстве.

    Во внешнеполитической службе Турции подтвердили телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции.

    «Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске», – передает ТАСС слова источника в МИД Турции.

    Фидан выразил надежду, что процесс, начатый на саммите, приведет к прочному миру с участием Украины, и подчеркнул готовность Турции внести свой вклад в урегулирование ситуации.

    Турция прежде неоднократно заявляла о готовности быть посредником в мирных инициативах по Украине.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Константиновском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска поразили опорный пункт украинской армии, располагавшийся на Константиновском направлении, пункт был оборудован пулеметами и противотанковыми комплексами, сообщило Минобороны.

    Крупный опорный пункт ВСУ находился у населенного пункта Клебан-Бык, его уничтожили точными артиллерийскими ударами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Позицию обнаружили операторы БПЛА 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск.

    В опорном пункте находились крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные комплексы. После нанесения удара орудиями 2А65 «МСТА-Б» при осмотре территории были найдены тела 11 военнослужащих ВСУ.

    В Минобороны подчеркнули, что воздушная разведка позволила установить точное местоположение вражеской позиции и провести эффективное поражение цели.

    Ранее российские военные сообщали, что в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили Новую Полтавку, расположенную между Красноармейском и Константиновкой.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества и местам хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, снаряд РСЗО HIMARS и 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 77 659 беспилотников, 625 ЗРК, 24 598 танков и других бронемашин, 1 586 боевых машин РСЗО, 28 581 орудие полевой артиллерии и минометов, 39 749 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ.

    Кроме того на этой неделе ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 16:39 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Мария Иванова

    В середине дня над Белгородской областью были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа.

    С 12.00 до 15.15 по московскому времени в Белгородской области были уничтожены и перехвачены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что воздушные цели были обнаружены и ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны. О жертвах или разрушениях информации не поступало.

    Ранее в субботу Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской областью.

    До этого Минобороны отчиталось об уничтожении шести дронов над тем же регионом.

    За прошлую ночь Минобороны сбило 29 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 01:28 • Новости дня
    Марочко заявил о взятии под контроль ВС России дорог у Хатнего Харьковской области

    Марочко: ВС России взяли под контроль дороги у Хатнего в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные перекрыли ключевые автотрассы, обеспечивающие снабжение подразделений ВСУ в Хатнем Харьковской области и его окрестностях, что осложнило их логистику, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, группировка вооруженных формирований Украины, которая засела в Хатнем, вскоре может оказаться в очень сложном положении.

    «Поскольку та дорога, которая идет на северо-запад от Хатнего, она уже под нашим огневым контролем. Есть еще юго-западная трасса, которая еще более-менее используется украинскими боевиками для логистики, но и здесь наши войска работают по перерезанию логистических путей», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что еще одна дорога физически взята под полный контроль ВС России, небольшой участок трассы перерезан.

    «Это дорога восточнее Великого Леса или юго-восточнее от Хатнего», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении бойцы «Севера», сломив ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись в лесу западнее Синельноково на 200 м.

    В районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать роты и взводы. При этом ВСУ начали перегруппировку сил для подготовки атаки в Сумской области.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над Белгородской областью

    Дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в Белгородской области

    Tекст: Мария Иванова

    В течение чуть более часа на территории Белгородской области были сбиты пять беспилотников самолетного типа.

    С 10.20 до 11.35 по московскому времени на территории Белгородской области силами дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Деталей о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.

    Ранее в субботу Министерство оборонызаявило об уничтожении шести беспилотников над Белгородской областью

    Минобороны также сообщило, что за ночь были сбиты 29 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
