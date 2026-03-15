Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке
Российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Доброполья, а также улучшили позиции на южном и восточном направлениях, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Вооруженные силы России улучшили свои позиции внутри Константиновки Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия добилась прогресса на южном и восточном направлениях города. Он подчеркнул, что сейчас бои разворачиваются и в юго-западной части Константиновки, а противник оказывает серьёзное сопротивление.
Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Доброполья на добропольско-красноармейском направлении. Пушилин отметил, что группировка войск «Центр» сейчас ведёт основные бои на гришинском и сергеевском направлениях. Также продолжаются боестолкновения в районах Белецкого и Нового Донбасса, при этом российские силы продвигаются в сторону Доброполья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск освободила Голубовку на Украине. Этот успех приблизил охват Славянско-Краматорской агломерации.